शिकारपुरा में 'मरू निनाद' प्रांत घोष शिविर शुरू, जुटे 5000 से अधिक घोष वादक स्वंयसेवक
घोषवादकों की संख्या की दृष्टि से मरू निनाद घोष शिविर संघ दृष्टि से अब तक के सबसे बड़े आवासीय शिविर में शामिल हो गया है.
Published : November 12, 2026 at 10:14 PM IST
जोधपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलनों में संगीत की मधुर स्वरलहरियां बिखरेने वाले घोष वादक स्वयंसेवकों का एक अनूठा शिविर 'मरू निनाद' गुरुवार को शिकारपुरा में शुरू हुआ. इस घोष शिविर में पारंपरिक और लोक वाद्य यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन शुक्रवार को संघ के राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निंबाराम द्वारा किया जाएगा. गुरूवार को शिविर के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्र प्रचारक निंबाराम, प्रांत संघचालक हरदयाल वर्मा, प्रांत प्रचारक विजयानंद, सह प्रांत प्रचारक राजेश सहित सभी प्रमुख प्रांत स्तर के संघ अधिकारी मौजूद रहे.
प्रांत संघचालक हरदयाल वर्मा ने बताया कि उद्घाटन अवसर पर स्वयंसेवकों और आगंतुकों को संबोधित करते हुए प्रांत प्रचारक विजयानंद ने कहा कि घोष जैसे शंख, ढोल, रणभेरी, वंशी आदि केवल संगीत का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह वीरता, पराक्रम और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक हैं. इस शिविर का उद्देश्य स्वयंसेवकों में भारतीय संस्कृति और पारंपरिक वाद-यंत्रों के माध्यम से ऊर्जा, उत्साह और विजय का संचार करना है. उन्होंने कहा कि देश और समाज को एक सूत्र में पिरोकर एक दिशा में आगे बढ़ाना ही लक्ष्य है. साथ ही लोक वाद्य हमारी संस्कृति की पहचान और अमूल्य धरोहर हैं. इनके संरक्षण के साथ-साथ इस पारंपरिक कला को जीवित रखना युवाओं का कर्तव्य है, इसलिए युवाओं को इसी सेवा और समर्पण के भाव से इन्हें सीखना चाहिए.
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दुल्हन की तरह सजा राजाराम आश्रम : मरू निनाद घोष शिविर की तैयारियां पिछले कई दिनों से जारी थी. आयोजन स्थल शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम आज शिविर के पहले दिन दुल्हन की तरह सजा नजर आया. स्वागत द्वार, बौद्धिक कक्ष, प्रदर्शनी स्थल आदि भव्य रूप से सजाए गए हैं. शिविर में 5000 से अधिक घोष वादक स्वंयसेवक भाग ले रहे हैं. इनके 4 दिन के आवास के लिए 4 बड़े आवासीय परिसर बनाए गए हैं. जिन्हें क्रमशः किशन भैया नगर, गोपीचंद अरोड़ा नगर, सुबु श्रीनिवासन नगर और ललितेश नगर नाम दिया गया है. प्रत्येक नगर में 1250 से अधिक घोष शिविरार्थियों के रहने की व्यवस्था की गई है.
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आधुनिक मशीनों से तैयार हो रहा भोजन : घोषवादकों की संख्या की दृष्टि से भी यह मरू निनाद घोष शिविर संघ दृष्टि से अब तक के सबसे बड़े आवासीय शिविर में शामिल हो गया है. 5000 से अधिक घोष वादक स्वयंसेवकों के लिए भव्य भोजनशाला का निर्माण किया गया है. जहां एक बार में सैकड़ों व्यक्ति बैठकर भोजन कर सकते हैं. इन सभी के लिए तैयार हो रहा भोजन आधुनिक मशीनों की सहायता से बनाया जा रहा है. आटा गूंथने से लेकर रोटी सेकने तक की प्रक्रिया के सभी कार्य आधुनिक मशीनों की सहायता से संपन्न हो रहा है. इसके अलावा हलवाइयों की बड़ी टीम आयोजन स्थल पर 24 घंटे मौजूद रहकर सुबह के चाय नाश्ता, दिन के भोजन और रात्रि भोजन की व्यवस्थाओं में जुटी हुई है.
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