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शिकारपुरा में 'मरू निनाद' प्रांत घोष शिविर शुरू, जुटे 5000 से अधिक घोष वादक स्वंयसेवक

मरू निनाद शिविर का प्रवेश द्वार ( Source - RSS Jodhpur )

जोधपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलनों में संगीत की मधुर स्वरलहरियां बिखरेने वाले घोष वादक स्वयंसेवकों का एक अनूठा शिविर 'मरू निनाद' गुरुवार को शिकारपुरा में शुरू हुआ. इस घोष शिविर में पारंपरिक और लोक वाद्य यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन शुक्रवार को संघ के राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निंबाराम द्वारा किया जाएगा. गुरूवार को शिविर के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्र प्रचारक निंबाराम, प्रांत संघचालक हरदयाल वर्मा, प्रांत प्रचारक विजयानंद, सह प्रांत प्रचारक राजेश सहित सभी प्रमुख प्रांत स्तर के संघ अधिकारी मौजूद रहे.