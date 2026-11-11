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RSS का मरू निनाद शिविर कल से जोधपुर में, समापन पर जनसमूह को संबोधित करेंगे भागवत

शिविर की तैयारियों का जायजा लेते संघ पदाधिकारी ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शिकारपुरा स्थित श्रीराजाराम आश्रम में गुरुवार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का भव्य मरू निनाद घोष वर्ग शिविर शुरू होगा. इस वर्ग में लगभग 5,000 शिक्षार्थी भाग लेंगे. इसके अतिरिक्त व्यवस्था, शिक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से लगभग 500 शिक्षक एवं अधिकारी वर्ग पूरी अवधि में शिविर परिसर में उपस्थित रहेंगे.

प्रांत संघचालक हरदयाल वर्मा ने बताया कि घोष वर्ग का समापन 15 नवंबर को राजाराम आश्रम में होगा. इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मुख्य अतिथि होंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे. शिविर में 13 जिलों के स्वयंसेवक भाग लेंगे. वर्मा ने बताया कि इससे पहले 2014 में घोष वर्ग का आयोजन हुआ था.