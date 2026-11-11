RSS का मरू निनाद शिविर कल से जोधपुर में, समापन पर जनसमूह को संबोधित करेंगे भागवत
5000 शिविरार्थी लेंगे भाग. 14 को घोष संचलन तो 15 नवंबर को समापन समारोह.
Published : November 11, 2026 at 2:39 PM IST
जोधपुर: शिकारपुरा स्थित श्रीराजाराम आश्रम में गुरुवार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का भव्य मरू निनाद घोष वर्ग शिविर शुरू होगा. इस वर्ग में लगभग 5,000 शिक्षार्थी भाग लेंगे. इसके अतिरिक्त व्यवस्था, शिक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से लगभग 500 शिक्षक एवं अधिकारी वर्ग पूरी अवधि में शिविर परिसर में उपस्थित रहेंगे.
प्रांत संघचालक हरदयाल वर्मा ने बताया कि घोष वर्ग का समापन 15 नवंबर को राजाराम आश्रम में होगा. इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मुख्य अतिथि होंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे. शिविर में 13 जिलों के स्वयंसेवक भाग लेंगे. वर्मा ने बताया कि इससे पहले 2014 में घोष वर्ग का आयोजन हुआ था.
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तीन दिन बिना मोबाइल रहेंगे स्वयंसेवक : वर्मा ने बताया कि आयोजन को लेकर प्रबंधकों और व्यवस्थापकों ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली. तैयारियां पूर्ण कर ली. वर्ग के दौरान अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. इसके तहत सभी शिविरार्थियों के मोबाइल फोन जमा रहेंगे. शिविर परिसर में स्वच्छता और सभी शिक्षार्थियों के स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाएगा.
14 को निकलेगा तीन मार्गों पर घोष संचलन: इसके तहत 14 नवंबर को शाम 4 बजे शहर में घोष संचलन निकाला जाएगा. संचलन एक साथ तीन निर्धारित मार्गों से रवाना होगा, जो लगभग 50 मिनट में गंतव्य तक पहुंचेगा. इसमें पहला संचलन सुमेर स्कूल से प्रारंभ होकर पुराना स्टेडियम तक, दूसरा संचलन पुराना स्टेडियम से गांधी मैदान तक एवं तीसरा संचलन गांधी मैदान से प्रारंभ होकर केशव परिसर (प्रताप नगर) तक चलेगा.
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आसपास के गांवों को न्योता: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे कार्यक्रमों में सामान्यतया सर संघचालक स्वयंसेवकों को ही संबोधित करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आसपास के गांव से भी लोगों को आमंत्रित किया है. इन्हें 15 नवंबर को मोहन भागवत संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में संघ पदाधिकारियों के साथ भाजपा संगठन और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे. भागवत 14 नवंबर को जोधपुर आएंगे.
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