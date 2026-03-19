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गोरखपुर में RSS का पथ संचलन; प्रांत प्रचारक बोले- समाज की सेवा ही संघ की साधना

गोरखपुर: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाले हिंदू नवसंवत्सर की पूर्व संध्या पर बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर महानगर दक्षिणी द्वारा पथ संचलन निकाला गया. इसमें हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया. संघ के पारंपरिक गणवेश में जुटे स्वयंसेवक जब बैंड के धुन के साथ सड़क पर निकले तो उनके कदमताल में उनका अनुशासन नजर आ रहा था.

पथ संचलन के पूर्व महाराणा प्रताप इंटर कालेज में स्वयंसेवकों को गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भारतीय नव वर्ष गुरूवार से प्रारंभ होगा. विक्रम संवत 2083 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय काल गणना के अनुसार प्रारंभ होगा.

यह पूर्ण रूप से तार्किक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है. भारतीय नव वर्ष की पवित्र पूर्व संध्या पर हम सब लोग यहां पर इकट्ठा होकर पथ संचलन के माध्यम से समाज में अपने 100 वर्ष की साधना, देश सेवा, देश के प्रति समर्पित समर्पण भाव को दर्शाने निकले हैं.

भारतीय नव वर्ष का आज जो महत्व है वह यह है कि आज के ही दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी. सतयुग का प्रारंभ भी आज के दिन हुआ था. भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक का दिन भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन ही था. स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी इसी पवित्र दिन किया था.

उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था. उन्होंने कहा कि जब तक देश में स्वाभाविक देशभक्ति नहीं होगी तब तक देश में स्वाभाविक समाज भक्ति नहीं होगी.

तब तक देश का उत्थान नहीं होगा. देश के उत्थान का आधार स्वाभाविक देशभक्ति ही है. यही वजह है देश के लिए जीने वाले लोगों की श्रृंखला खड़ी करने के लिए ही 27 सितंबर 1925 को डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी.