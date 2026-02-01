हाथरस में RSS नेता की जमकर पिटाई, वजह जानकर सिर पकड़ लेंगे
हाथरस में आरएसएस के जिला प्रचारक पर जानलेवा हमला हुआ है. पुलिस का दावा है कि सारे आरोपी पकड़े जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 3:59 PM IST
हाथरस: यूपी के हाथरस में आरएसएस के जिला प्रचारक पर हमला हुआ है. पुलिस ने हमला करने वाले पांच लोगों में से दो को तुरंत गिररफ्तार कर लिया है. एसपी का कहना है कि बाकी के लोगों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र कर ली जाएगी.
वहीं घायल जिला प्रचारक को जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है. इस वारदात से आरएसएस संगठन व भाजपाइयों में आक्रोश है.
जानकारी के मुताबिक आज सुबह प्रचारक जयकिशोर शहर से वापस आरएसएस के नवल नगर स्थित कार्यालय कार से आ रहे थे, जब उनकी कार नवल नगर में पहुंची, तभी सामने से दुपहिया वाहन सवार दो युवक आ गए.
इसी दौरान वाहन आगे-पीछे करने को लेकर पहले इनके बीच विवाद हुआ। इसके बाद युवकों ने प्रचारक पर हमला बोल दिया. युवकों ने अपने अन्य लोग भी वहां बुला लिए. जिला प्रचारक की कार में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें नीचे उतार लिया और उनको जमकर पीटा.
जानकारी पर आरआरएस संगठन और भाजपा के कार्यकर्ता व पुलिस मौके पर पहुंची. जिला प्रचारक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक इलाज देने के बाद उन्हें आगरा रेफर किया गया है.
उधर आरएसएस और भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी मौके और जिला अस्पताल पहुंचे. विधायक सदर अंजुला माहौर, बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रेमसिंह कुशवाह भी वहां पहुंचे. एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण समेत तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पहुंचे.
एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा का कहना है कि यह वारदात कतई स्वीकार नहीं है. जिला प्रचारक के साथ गाड़ी आगे-पीछे करने को लेकर मारपीट की गई है. इस वारदात में पांच स्थानीय लोग मारपीट में शामिल रहे हैं. इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीन अन्य की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी. मामले में कठोर विधिक कार्यवाही होगी.
