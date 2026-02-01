ETV Bharat / state

हाथरस में RSS नेता की जमकर पिटाई, वजह जानकर सिर पकड़ लेंगे

हाथरस में आरएसएस जिला प्रचारक पर जानलेवा हमला. ( ETV Bharat )

हाथरस: यूपी के हाथरस में आरएसएस के जिला प्रचारक पर हमला हुआ है. पुलिस ने हमला करने वाले पांच लोगों में से दो को तुरंत गिररफ्तार कर लिया है. एसपी का कहना है कि बाकी के लोगों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र कर ली जाएगी. वहीं घायल जिला प्रचारक को जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है. इस वारदात से आरएसएस संगठन व भाजपाइयों में आक्रोश है. जानकारी के मुताबिक आज सुबह प्रचारक जयकिशोर शहर से वापस आरएसएस के नवल नगर स्थित कार्यालय कार से आ रहे थे, जब उनकी कार नवल नगर में पहुंची, तभी सामने से दुपहिया वाहन सवार दो युवक आ गए. इसी दौरान वाहन आगे-पीछे करने को लेकर पहले इनके बीच विवाद हुआ। इसके बाद युवकों ने प्रचारक पर हमला बोल दिया. युवकों ने अपने अन्य लोग भी वहां बुला लिए. जिला प्रचारक की कार में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें नीचे उतार लिया और उनको जमकर पीटा.