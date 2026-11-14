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जोधपुर में गूंजा संघ का घोष, पथ संचलन में भागवत ने स्वयंसेवकों पर की पुष्प वर्षा

पथ संचलन देखते मोहन भागवत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिकारपुरा में चल रहे मरू निनाद घोष के तहत शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत की मौजूदगी में घोष पथ संचलन निकाला गया. इसमें दो हजार से ज्यादा स्वंयसेवकों ने भाग लिया. इस संचलन में स्वयंसेवक अलग–अलग वाद्य यंत्रों की सुर ताल के साथ साथ कदम ताल मिलाते नजर आए. जालोरी गेट पर भागवत ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर प्रोत्साहित किया. पथ संचलन के स्वागत के लिए प्रमुख मार्गों और चौराहों को सजाया गया.' जालोरी गेट पर 'मरुधरा मातृशक्ति मंच' की ओर से विशेष आयोजन किया गया. पथ संचलन के रास्ते में राजस्थानी वेशभूषा में बहनें नवदुर्गा, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई और रानी अब्बका के स्वरूप में पुष्प वर्षा की.