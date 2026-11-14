जोधपुर में गूंजा संघ का घोष, पथ संचलन में भागवत ने स्वयंसेवकों पर की पुष्प वर्षा
डॉ भागवत के प्रवास का मुख्य कार्यक्रम रविवार 15 नवंबर को शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम में आयोजित होगा.
Published : November 14, 2026 at 6:18 PM IST
जोधपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिकारपुरा में चल रहे मरू निनाद घोष के तहत शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत की मौजूदगी में घोष पथ संचलन निकाला गया. इसमें दो हजार से ज्यादा स्वंयसेवकों ने भाग लिया. इस संचलन में स्वयंसेवक अलग–अलग वाद्य यंत्रों की सुर ताल के साथ साथ कदम ताल मिलाते नजर आए. जालोरी गेट पर भागवत ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर प्रोत्साहित किया. पथ संचलन के स्वागत के लिए प्रमुख मार्गों और चौराहों को सजाया गया.' जालोरी गेट पर 'मरुधरा मातृशक्ति मंच' की ओर से विशेष आयोजन किया गया. पथ संचलन के रास्ते में राजस्थानी वेशभूषा में बहनें नवदुर्गा, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई और रानी अब्बका के स्वरूप में पुष्प वर्षा की.
शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी पथ संचलन के दौरान नई सड़क पर व्यापार संघ और क्रीड़ा भारती की ओर से मलखंभ प्रदर्शन किया गया. रेलवे स्टेशन पर एबीवीपी, सी-रोड पर दिव्यांग प्रतिभाओं, जलजोग चौराहे पर लघु उद्योग भारती, 12वीं रोड पर भाजपा और आखलिया चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से स्वागत किया गया. विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से संचलन का अभिनंदन किया गया.
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रविवार शाम को होगा सार्वजनिक कार्यक्रम : डॉ भागवत के प्रवास का मुख्य कार्यक्रम रविवार 15 नवंबर को शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम में आयोजित जोधपुर प्रांत के घोष शिविर 'मरु निनाद' में होगा. इसमें प्रांत के 21 संगठनात्मक जिलों से 2 हजार से अधिक घोष वादक एक साथ वादन करेंगे. शाम 4 बजे होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम को डॉ भागवत संबोधित करेंगे. इसमें जन समूह के अलावा संत-महात्माओं, लोक कलाकारों और सैन्य अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. रविवार शाम को संघ प्रमुख दिल्ली प्रस्थान करेंगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे कार्यक्रमों में अमूमन सर संघचालक स्वयंसेवकों को ही संबोधित करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आसपास के गांव से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है.