ETV Bharat / state

गोरखपुर में हिंदू सम्मेलन; दत्तात्रेय होसबाले ने कहा- मुस्लिम समाज के लोग भी करें सूर्य नमस्कार

गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर-कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ( Photo Credit: ETV Bharat )

हिंदू धर्म सबकी बात करता है: दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हिंदू धर्म की तरह मुस्लिम भाई भी नदी, धरती, वृक्ष की पूजा करें. इससे ईदगाह या मस्जिद जाने से उन्हें कोई रोक नहीं देगा. उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू धर्म सबसे ऊपर है. यही धर्म सबकी बात करता है. उन्होंने कहा अंग्रेजों ने यहां फूट डालो राज करो कि राजनीति की थी. अब हमारे एकजुट होने का समय आ गया है. हिंदू जागेगा तो विश्व जगेगा. मानव का विश्वास जागेगा.

पर्यावरण और स्वच्छता की दृष्टि से अगर हम नदी की पूजा करते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर यह सब मुस्लिम समाज के लोग करेंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा.

मुस्लिम समाज के लोग भी करें सूर्य नमस्कार: भारत की संस्कृति, योग परंपरा और आयुर्वेद को पूरी दुनिया स्वीकारती है. इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई किसी भी धर्म- वर्ग का भेद नहीं होता. जो योग- प्राणायाम, भारत का हिन्दू करता है वही दुनिया का मुस्लिम, ईसाई अन्य धर्म के लोग करके स्वस्थ जीवन जी रहे हैं.

गोरखपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बुधवार को गोरखपुर में विराट हिंदू सम्मेलन के मंच से, देश के मुसलमानों को भारतीय संस्कृति, पर्यावरण, योग जैसे मुद्दों को समझने के लिए, सऊदी अरब और रूस जैसे देश का उदाहरण देकर उन्हें समझाया. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में मुसलमान भाइयों ने जमीन देकर वहां पर स्वामीनारायण का मंदिर बनवाया है. रूस में चर्च के लोगों ने मंदिर बनवाने के लिए जगह दी है.

गोरखपुर में हिंदू सम्मेलन (Photo Credit: ETV Bharat)

हमें फिर से विश्व गुरु बनना है: दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हम विश्व गुरु थे और हमें विश्व गुरु बनना है. हमें गिरे हुए आदमी को उठाने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा. हमें धर्म के आधार पर पाप करने से बचाना है. दुनिया अगर पाप करती है तो हिंदू समाज को क्या करना है यह भारतीय संस्कृति ने पहले से ही बता रखा है. अब हम परिवार में बच्चों के जन्मदिन को हैप्पी बर्थडे टू यू कहने वाले हो गए हैं जबकि, हमें दीप जलाना सिखाना चाहिए न कि मोमबत्ती बुझाना सीखना चाहिए.

हमें दीप जलाना सिखाना चाहिए: दत्तात्रेय होसबाले (Photo Credit: ETV Bharat)

बच्चे हनुमान चालीसा, गीता का पाठ सीखें: होसबाले ने कहा कि हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा, गीता का पाठ सीखने की जरूरत है. सफाई कोई भी करें चाहे वह गांव का ही व्यक्ति क्यों न हो, वह अछूत नहीं होता. यह समाज सेवा की श्रेणी में आता है. इसे सृष्टि की सेवा करने की परंपरा का हिस्सा माना जाता है. उन्होंने कहा मौजूदा समय में देश-प्रदेश की सरकार हिंदू धर्म को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. हमें भी उसमें साथ निभाना चाहिए. उन्होंने कहा इस सम्मेलन को लेकर जिस तरह की तैयारी थी वैसी भीड़ मौजूद भी दिखाई दे रही है.

हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश जारी (Photo Credit: ETV Bharat)

छात्र शाखा को संबोधित किया: उन्होंने कहा कि यह हमारी एक जुटता को दिखाता है. बीजेपी और संघ के पदाधिकारी ने इसके लिए अच्छा प्रयास किया है लगता है. इसके पहले भी दत्तात्रेय ने मंगलवार को गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में छात्र शाखा को संबोधित किया था. गोरखपुर की सभा से पहले उन्होंने संत कबीर नगर नगर में हिंदू सम्मेलन को संबोधित किया था. उन्होंने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष पर समारोह के अंतर्गत संघ ने जो अलग-अलग कार्यक्रम तय किए हैं, उसके तहत इसका आयोजन हुआ है.

दत्तात्रेय होसबाले ने कहा-रूस में चर्च के लोगों ने मंदिर बनवाने के लिए जगह दी (Photo Credit: ETV Bharat)

19 जगहों पर हिंदू सम्मेलन करने का प्लान: गोरक्ष प्रांत में कुल 19 स्थान पर हिंदू सम्मेलन करने की योजना है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ही है हर हिंदू परिवार तक पहुंचाना. जिससे भारतीय संस्कृति, परंपरा, पर्यावरण संरक्षण, योग जैसी हमारी परंपरा पुनर्जीवित हो. हम हिंदू संरक्षण, सुरक्षा के साथ विश्व गुरु भारत को बना सकें इसका निरंतर प्रयास जारी रखना होगा.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया निरीक्षण, शादी और बड़े समारोहों का बनेगा नया ठिकाना, जानिए कितना हो सकता है किराया