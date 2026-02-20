ETV Bharat / state

मेरठ में 500 खिलाड़ियों से सीधा संवाद करेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत; नेताओं की 'नो एंट्री'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय प्रवास (21-22 फरवरी) पर मेरठ पहुंच चुके हैं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत. (Photo Credit: RSS X Handle)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 7:23 AM IST

मेरठ: RSS प्रमुख मोहन भागवत 20 और 21 फरवरी को मेरठ में रहेंगे. यहां वह संवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम में वह 28 जिलों के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे. इनके कार्यक्रम में किसी भी पार्टी के नेताओं की एंट्री नहीं होगी.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय प्रवास पर मेरठ पहुंच चुके हैं. वह लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन से मेरठ पहुंचे हैं.

हालांकि इस यात्रा के दौरान हरदोई में ट्रेन पर पथराव की खबर से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. मेरठ पहुंचने पर ट्रेन की एक बोगी का शीशा टूटा पाया गया. RSS प्रमुख को कड़ी सुरक्षा के बीच मेरठ के केशव कुंज ले जाया गया.

​सुरक्षा का अभेद्य किला: जेड प्लस (Z+) सुरक्षा के चलते कार्यक्रम स्थल 'माधवकुंज' को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. बिना आधिकारिक 'प्रवेशिका' के संघ पदाधिकारियों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है.

खिलाड़ियों का जमावड़ा: संवाद गोष्ठी में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार और पैरा-एथलीट्स समेत 28 जिलों के लगभग 500 खिलाड़ी और प्रशिक्षक शामिल होंगे. ​मोहन भागवत खिलाड़ियों के मन की बात सुनेंगे. माधवकुंज में आयोजित होने वाली खिलाड़ी संवाद गोष्ठी बेहद खास होने वाली है.

कार्यक्रम की रूपरेखा: ​दोपहर करीब 1:00 बजे RSS प्रमुख मोहन भागवत खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे. संबोधन के बाद खिलाड़ी पर्ची पर अपने सवाल लिखकर देंगे, जिनका सरसंघचालक सीधे जवाब देंगे. ​

संघ पहली बार इतने बड़े स्तर पर खिलाड़ियों के साथ वैचारिक विमर्श कर रहा है, ताकि खेल के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा सके.

​जर्मन हैंगर और पुख्ता इंतजाम: ​कार्यक्रम के लिए भव्य वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर लगाया गया है. पूरी व्यवस्था को 30 अलग-अलग विभागों में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी संघ के समर्पित स्वयंसेवकों के कंधों पर है.

21 फरवरी को मोहन भागवत समाज के अन्य प्रबुद्ध वर्गों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे.

