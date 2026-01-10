ETV Bharat / state

मथुरा से दिल्ली रवाना होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत; RSS की 7 दिवसीय बैठक में हुआ मंथन

मथुरा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सात दिवसीय बैठक का शुक्रवार को समापन हो गया. कई बिंदुओं पर किया गया मंथन.

मथुरा से दिल्ली रवाना होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत.
मथुरा से दिल्ली रवाना होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को दिल्ली रवाना होंगे. वृंदावन के रूकमणि विहार में स्थित केशव धाम परिसर में 7 दिवसीय प्रवास के बाद वह मथुरा से दिल्ली जाएंगे. इससे पहले संगठन के पदाधिकारी और प्रचारकों के साथ विचार मंथन किया गया. कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई. साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना सहित शताब्दी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई.

जानकारी के मुताबिक, संघ प्रमुख मोहन भागवत सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इससे पहले संघ प्रमुख वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में दर्शन करेंगे. परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीसुदामा कुटी के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे.

7 दिवसीय बैठक का समापन: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सात दिवसीय बैठक का शुक्रवार को समापन हुआ. इसमें संगठन के प्रचारक और मंत्रियों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई. कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा और मंथन किया गया. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं की घटना को लेकर भी मंथन हुआ. देश के वर्तमान हालात और कुछ राज्यों से मिल रही पलायन की जानकारी पर भी चर्चा की गई.

यह तय किया गया कि संगठन के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर शहर से लेकर गांव तक चौपाल लगाई जाए. हिंदुओं को जागृत करने और देशभक्ति की भावना पैदा करने का काम किया जाएगा. सभी को यह बताना होगा कि देश सर्वोपरि है. इसके बाद मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए.

हिंदुओं की एकता पर जोर: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 7 दिवसीय बैठक के दौरान संघ प्रचारक और संगठन मंत्रियों के बीच में सहमति बनी कि आनुषंगिक संगठन के जरिए हिंदुओं की जड़ों को मजबूत किया जाए. 5 जनवरी से 9 जनवरी तक बैठक में प्रतिदिन तीन-तीन सत्र आयोजित हुए. इसमें पदाधिकारियों और प्रचारकों अपने विचार रखे. वरिष्ठ लोगों ने सहमति जताते हुए आगे की रणनीति तैयार की.

शताब्दी वर्ष की रूपरेखा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर संगठन के वरिष्ठ लोगों ने कहा संघ की उपलब्धियां शहर से लेकर देहात क्षेत्र तक पहुंचाई जाएं. नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए. देश की संस्कृति के प्रति लोगों का जागरूक होना जरूरी है. समाज को जोड़ने में हिंदुओं का कर्तव्य और स्वाभिमान अहम भूमिका रखता है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैठक में चिंतन मंथन के दौरान संगठन के प्रचारक और मंत्री शामिल रहे. इनमें वर्तमान कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, मुकुंद, अरुण कुमार, राम दत्ता चक्रधर, अतुल लिमये और आलोक कुमार शामिल रहे.

यह भी पढ़ें: चुनावी मोड में यूपी कांग्रेस, प्रियंका गांधी के बर्थडे पर होगा बड़ा धमाका !

TAGGED:

RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT NEWS UPDATE
MOHAN BHAGWAT LEAVE FROM MATHURA
MATHURA RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.