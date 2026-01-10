ETV Bharat / state

मथुरा से दिल्ली रवाना होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत; RSS की 7 दिवसीय बैठक में हुआ मंथन

मथुरा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को दिल्ली रवाना होंगे. वृंदावन के रूकमणि विहार में स्थित केशव धाम परिसर में 7 दिवसीय प्रवास के बाद वह मथुरा से दिल्ली जाएंगे. इससे पहले संगठन के पदाधिकारी और प्रचारकों के साथ विचार मंथन किया गया. कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई. साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना सहित शताब्दी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई.

जानकारी के मुताबिक, संघ प्रमुख मोहन भागवत सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इससे पहले संघ प्रमुख वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में दर्शन करेंगे. परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीसुदामा कुटी के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे.

7 दिवसीय बैठक का समापन: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सात दिवसीय बैठक का शुक्रवार को समापन हुआ. इसमें संगठन के प्रचारक और मंत्रियों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई. कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा और मंथन किया गया. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं की घटना को लेकर भी मंथन हुआ. देश के वर्तमान हालात और कुछ राज्यों से मिल रही पलायन की जानकारी पर भी चर्चा की गई.

यह तय किया गया कि संगठन के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर शहर से लेकर गांव तक चौपाल लगाई जाए. हिंदुओं को जागृत करने और देशभक्ति की भावना पैदा करने का काम किया जाएगा. सभी को यह बताना होगा कि देश सर्वोपरि है. इसके बाद मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए.