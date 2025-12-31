ETV Bharat / state

अरावली पर्वतमाला मामले पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, विकास और पर्यावरण में संतुलन जरुरी

अरावली पर्वतमाला से चेतावनी, विकास और पर्यावरण के संतुलन पर रायपुर में युवा संवाद में बोले मोहन भागवत

RSS chief Mohan Bhagwat
संघ प्रमुख मोहन भागवत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 31, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने रायपुर एम्स में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला का उदाहरण देते हुए अंधाधुंध विकास पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अब तक दुनिया ऐसा विकास मॉडल नहीं बना पाई है, जिसमें पर्यावरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर बिना नुकसान के साथ-साथ आगे बढ़ सकें. इसलिए आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए विकास और प्रकृति के बीच संतुलन तलाशना आज सबसे बड़ी जरूरत बन गई है.

अरावली पर्वतमाला का उदाहरण देकर चेतावनी

मोहन भागवत ने अरावली पर्वत श्रृंखला का उल्लेख करते हुए कहा कि अंधाधुंध विकास अगर इसी तरह जारी रहा, तो आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरणीय असंतुलन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रकृति और विकास को आमने-सामने नहीं, बल्कि समानांतर चलाना होगा.

नीतियों और जीवनशैली में बदलाव की जरूरत

सरसंघचालक ने कहा कि सिर्फ सरकारी नीतियों से ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जीवनशैली में बदलाव से भी पर्यावरण की रक्षा संभव है. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण को प्राथमिकता देना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

युवाओं से अपील: करियर के साथ जिम्मेदारी भी समझें

युवा संवाद में उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे रोजगार और करियर की चिंता के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझें. छोटे-छोटे फैसलों और आदतों से बड़ी सकारात्मक शुरुआत की जा सकती है.

युवाओं में बढ़ते नशे और अकेलेपन पर चिंता

मोहन भागवत ने युवाओं में बढ़ते नशे को गंभीर सामाजिक समस्या बताया. उन्होंने कहा कि आज का युवा अंदर से खुद को अकेला महसूस कर रहा है. परिवारों में संवाद की कमी और रिश्तों के कमजोर होने से मोबाइल और नशा आसान विकल्प बनते जा रहे हैं.

यदि परिवारों में बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, तो युवाओं में नशे और नकारात्मक आदतों की प्रवृत्ति स्वतः कम होगी. समाज और परिवार दोनों को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा, जहां युवा अकेलेपन से नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्यों से जुड़ें- मोहन भागवत, संघ प्रमुख

एक जनवरी 2026 को सामाजिक सद्भावना बैठक

नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को रायपुर के राम मंदिर परिसर में सुबह 9 से 12 बजे तक सामाजिक सद्भावना बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी शामिल होंगे. बैठक में सामाजिक समरसता, समकालीन मुद्दों और वैचारिक सौहार्द पर खुली चर्चा होगी.

संवाद से एकजुटता का संदेश

संघ का मानना है कि संवाद के जरिए समाज में बढ़ते वैचारिक और सामाजिक खांचे कम किए जा सकते हैं. नए साल की शुरुआत टकराव नहीं, बल्कि सहयोग और एकजुटता के संदेश के साथ करने का यह प्रयास है.

RSS शताब्दी वर्ष और छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका

यह दौरा RSS के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के तहत हो रहा है, जिसमें युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों से सीधे संवाद पर विशेष जोर दिया जा रहा है. आदिवासी और युवा आबादी बहुल छत्तीसगढ़ में ऐसे आयोजन संघ की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा माने जा रहे हैं.

आने वाले समय में दिख सकता है असर

हिंदू सम्मेलन और सामाजिक बैठकों के माध्यम से संघ जहां सामाजिक एकजुटता और सद्भावना का संदेश दे रहा है, वहीं बदलते सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों के बीच अपनी वैचारिक उपस्थिति भी मजबूत कर रहा है. आने वाले महीनों में इन कार्यक्रमों का असर छत्तीसगढ़ के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में देखने को मिल सकता है.

टोकन नहीं मिलने और लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, रायपुर जिले के धान खरीदी केंद्र में की तालाबंदी

साय कैबिनेट के बड़े फैसले, तेंदूपत्ता से ऑटो एक्सपो तक राहत, निवेश और कानून-व्यवस्था पर अहम निर्णय

सब्जी बेचकर बेटियों को बनाया नेशनल और इंटरनेशल खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ियों का गढ़ बना सरगुजा

TAGGED:

BHAGWAT SAID ON ARAVALLI ISSUE
अरावली पर्वतमाला
पर्यावरण और विकास में संतुलन
मोहन भागवत का रायपुर दौरा
RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.