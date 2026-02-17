लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले- UGC कानून का पालन सभी को करना होगा, हिंदू कम से कम तीन बच्चे पैदा करें
मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने की आवश्यकता है. हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है.
लखनऊ : राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, UGC कानून सभी को मानना चाहिए. यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है. जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए. समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी. जो नीचे गिरे हैं, उन्हें झुक कर ऊपर उठाना पड़ेगा. सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए.
मोहन भागवत ने कहा, संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है. एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए. मोहन भागवत ने इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बात कही. उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू दंपति को तीन बच्चे पैदा जरूर करने चाहिए, जो समाज तीन से कम बच्चे पैदा करता है वह भविष्य में समाप्त हो जाता है. यह बात हमारे परिवारों में नव दंपतियों को बताई जानी चाहिए.
घर वापसी का काम तेज हो : मोहन भागवत अपने दो दिन के लखनऊ दौरे पर हैं. निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव बैठक में उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने की आवश्यकता है. हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है. हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए मतांतरण पर रोक लगाने की बात कही. उन्होंने कहा कि घर वापसी का काम तेज होना चाहिए.
घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा : मोहन भागवत ने कहा, जो लोग हिंदू धर्म में लौटें, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा. उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा. उन्हें रोजगार नहीं देना है. उन्होंने कहा कि सद्भाव ना रहने से भेदभाव होता है. हम सभी एक देश, एक मातृभूमि के पुत्र हैं. मनुष्य होने के नाते हम सब एक हैं. एक समय भेद नहीं था, लेकिन समय चक्र के चलते भेदभाव की आदत पड़ गई है, जिसे दूर करना होगा. उन्होंने कहा कि सनातन विचारधारा सद्भाव की विचारधारा है.
मातृशक्ति परिवार का आधार : सरसंघचालक ने कहा कि घर-परिवार का आधार मातृशक्ति है. हमारी परंपरा में कमाई का अधिकार पुरुषों को था, लेकिन खर्च कैसे हो, यह मातायें तय करती थीं. मातृशक्ति विवाह के बाद दूसरे घर में आकर सभी को अपना बना लेती है. महिला को हमें अबला नहीं मानना है, वह असुर मर्दिनी है. हमने स्त्री की, प्रकृति की जो कल्पना की, वह बलशाली है. महिलाओं को आत्म संरक्षण का प्रशिक्षण होना चाहिए. पश्चिम में महिलाओं का स्तर पत्नी से है, हमारे यहां उन्हें माता माना जाता है. उनका सौंदर्य नहीं, वात्सल्य देखा जाता है.
विश्व का मार्गदर्शन करेगा भारत : डॉ. भागवत ने कहा कि भारत निकट भविष्य में विश्व को मार्गदर्शन देगा. विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान भारत के पास ही है. मोहन भागवत ने समाज की सज्जन शक्ति का आह्वान करते हुए कहा कि बस्ती स्तर पर सामाजिक सद्भाव से जुड़ी बैठकें नियमित होनी चाहिए. हम आपस में मिलेंगे तो गलतफहमियां दूर होंगी. इस प्रकार की बैठकों में रूढ़ियों से मुक्त होने पर चर्चा होनी चाहिए जो समस्याएं सामने आएं, उनको दूर करने का प्रयास होना चाहिए. जो दुर्बल है, उनकी सहायता करनी चाहिए.
