ETV Bharat / state

लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले- UGC कानून का पालन सभी को करना होगा, हिंदू कम से कम तीन बच्चे पैदा करें

लखनऊ : राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, UGC कानून सभी को मानना चाहिए. यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है. जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए. समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी. जो नीचे गिरे हैं, उन्हें झुक कर ऊपर उठाना पड़ेगा. सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए.

मोहन भागवत ने कहा, संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है. एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए. मोहन भागवत ने इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बात कही. उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू दंपति को तीन बच्चे पैदा जरूर करने चाहिए, जो समाज तीन से कम बच्चे पैदा करता है वह भविष्य में समाप्त हो जाता है. यह बात हमारे परिवारों में नव दंपतियों को बताई जानी चाहिए.

घर वापसी का काम तेज हो : मोहन भागवत अपने दो दिन के लखनऊ दौरे पर हैं. निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव बैठक में उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने की आवश्यकता है. हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है. हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए मतांतरण पर रोक लगाने की बात कही. उन्होंने कहा कि घर वापसी का काम तेज होना चाहिए.

घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा : मोहन भागवत ने कहा, जो लोग हिंदू धर्म में लौटें, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा. उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा. उन्हें रोजगार नहीं देना है. उन्होंने कहा कि सद्भाव ना रहने से भेदभाव होता है. हम सभी एक देश, एक मातृभूमि के पुत्र हैं. मनुष्य होने के नाते हम सब एक हैं. एक समय भेद नहीं था, लेकिन समय चक्र के चलते भेदभाव की आदत पड़ गई है, जिसे दूर करना होगा. उन्होंने कहा कि सनातन विचारधारा सद्भाव की विचारधारा है.