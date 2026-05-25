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RSS प्रमुख तीन दिन के प्रवास पर पहुंचे लखनऊ, सीएम योगी समेत संघ के नेताओं से करेंगे मुलाकात

26 मई तक वे लखनऊ प्रवास पर रहेंगे, कई महत्वपूर्ण बैठकों में संघ प्रमुख हिस्सा लेंगे.

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RSS प्रमुख तीन दिन के प्रवास पर पहुंचे लखनऊ. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 9:40 AM IST

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लखनऊ: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अपने तीन दिन के प्रवास पर रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं. 26 मई तक वे लखनऊ प्रवास पर रहेंगे. कई महत्वपूर्ण बैठकों में संघ प्रमुख हिस्सा लेंगे. बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ भी संघ प्रमुख बैठक करेंगे और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे. संघ प्रमुख के तीन दिन के प्रवास पर पहुंचने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. हालांकि मोहन भागवत पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने राजधानी आए हैं.

जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है. संघ की तरफ से विभिन्न तरह के अभियान देश भर में संचालित किए जा रहे हैं. यूपी में भी संघ का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है. इसी के चलते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विभिन्न प्रदेशों में प्रशिक्षण वर्ग में क्षेत्रवार शामिल हो रहे हैं.

इसी सिलसिले में रविवार को राजधानी में आयोजित अवध, काशी और कानपुर प्रांत के स्वयंसेवक के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे. अगले तीन दिनों तक उनका राजधानी में ही ठहरने का कार्यक्रम है. अपने इस प्रवास के दौरान संघ प्रमुख प्रशिक्षण वर्ग में बौद्धिक निर्देशन के साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष और जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे. संघ की कई महत्वपूर्ण बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा. पूर्वी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ शताब्दी वर्ष के तहत चल रहे हिंदू सम्मेलन और गृह संपर्क अभियान के अलावा विभिन्न अभियानों के साथ ही शाखा विस्तार पर भी मंथन करेंगे. भविष्य में प्रस्तावित कई तरह के अभियानों और कार्यक्रमों के संबंध में भी पदाधिकारियों को दिशानिर्देश देंगे.


संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं, पदाधिकारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है. राजनीतिक तौर पर होने वाली जातिगत गोलबंदी की वजह से विभिन्न तरह की चुनौतियां से निपटने पर भी आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करने की भी उम्मीद है. संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर भी चर्चा होगी. अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा, यूपी में आरएसएस की भूमिका को लेकर भी चर्चा होगी.



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