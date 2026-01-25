ETV Bharat / state

बिहार दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, मुजफ्फरपुर में 300 प्रबुद्धजनों के साथ संगोष्ठी में शामिल

आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे हैं. आज ‘समाज परिवर्तन में सज्जन शक्ति’ गोष्ठी संबोधित की. पढ़ें खबर-

मोहन भागवत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 25, 2026 at 3:06 PM IST

मुजफ्फरपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं. उनके इस प्रवास से उत्तर बिहार में संघ की गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है. डॉ. भागवत रविवार 25 जनवरी को मुजफ्फरपुर पहुंचे और पहले दिन एक महत्वपूर्ण गोष्ठी को संबोधित किया. यह दौरा बिहार में संघ के संगठन विस्तार और सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है.

सज्जन शक्ति की भूमिका पर गोष्ठी: प्रवास के पहले दिन डॉ. मोहन भागवत ने ‘समाज परिवर्तन में सज्जन शक्ति की भूमिका’ विषय पर आयोजित विशेष गोष्ठी को संबोधित किया. इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रभावशाली और सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना था. उत्तर बिहार के सभी जिलों से शिक्षा, सामाजिक सेवा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया. कार्यक्रम में करीब 300 प्रबुद्धजन शामिल हुए, जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में विचार-विमर्श किया.

Mohan Bhagwat Muzaffarpur visit
मोहन भागवत (ETV Bharat)

गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संदेश: दौरे के दूसरे दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉ. भागवत संघ के उत्तर बिहार प्रांत कार्यालय ‘मधुकर निकेतन’ (कलमबाग चौक) में ध्वजारोहण करेंगे. सुबह तिरंगा फहराने के बाद वे राष्ट्र के नाम महत्वपूर्ण संदेश देंगे. यह कार्यक्रम संघ के स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा, जिसमें देशभक्ति और एकता का संदेश प्रमुख रहेगा.

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन: ध्वजारोहण और संदेश के बाद डॉ. भागवत जिला तथा प्रांत स्तर के संघचालकों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे. बैठक में संघ की आगामी योजनाओं, शाखा विस्तार, सेवा कार्यों की प्रगति और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी. यह बैठक उत्तर बिहार में संघ की गतिविधियों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था: सरसंघचालक के आगमन को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. मधुकर निकेतन और आसपास के क्षेत्रों को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि सादे लिबास में सुरक्षाकर्मी निगरानी कर रहे हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम एम्बुलेंस सहित 24 घंटे तैयार रखी गई है.

स्वयंसेवकों की अनुशासित भूमिका: सुरक्षा व्यवस्था में संघ के स्वयंसेवक भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वे अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हुए हैं, जिससे कार्यक्रम सुचारु रूप से संचालित हो सके. डॉ. भागवत के इस दौरे से स्थानीय स्तर पर संघ की पहुंच और प्रभाव बढ़ने की संभावना है, साथ ही समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

