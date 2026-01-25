ETV Bharat / state

बिहार दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, मुजफ्फरपुर में 300 प्रबुद्धजनों के साथ संगोष्ठी में शामिल

मोहन भागवत ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं. उनके इस प्रवास से उत्तर बिहार में संघ की गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है. डॉ. भागवत रविवार 25 जनवरी को मुजफ्फरपुर पहुंचे और पहले दिन एक महत्वपूर्ण गोष्ठी को संबोधित किया. यह दौरा बिहार में संघ के संगठन विस्तार और सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है. सज्जन शक्ति की भूमिका पर गोष्ठी: प्रवास के पहले दिन डॉ. मोहन भागवत ने ‘समाज परिवर्तन में सज्जन शक्ति की भूमिका’ विषय पर आयोजित विशेष गोष्ठी को संबोधित किया. इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रभावशाली और सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना था. उत्तर बिहार के सभी जिलों से शिक्षा, सामाजिक सेवा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया. कार्यक्रम में करीब 300 प्रबुद्धजन शामिल हुए, जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में विचार-विमर्श किया. मोहन भागवत (ETV Bharat) गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संदेश: दौरे के दूसरे दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉ. भागवत संघ के उत्तर बिहार प्रांत कार्यालय ‘मधुकर निकेतन’ (कलमबाग चौक) में ध्वजारोहण करेंगे. सुबह तिरंगा फहराने के बाद वे राष्ट्र के नाम महत्वपूर्ण संदेश देंगे. यह कार्यक्रम संघ के स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा, जिसमें देशभक्ति और एकता का संदेश प्रमुख रहेगा.