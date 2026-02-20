मेरठ में 550 खिलाड़ियों से रूबरू हुए RSS चीफ मोहन भागवत, बोले- एकजुट नहीं होंगे तो आक्रांता राज करेंगे
आरएसएस के खिलाड़ी संवाद कार्यक्रम में मेरठ और बृज प्रांत के खिलाड़ी शामिल हुए. भविष्य के रोडमैप पर खुलकर चर्चा की.
मेरठ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 'खिलाड़ी संवाद गोष्ठी' में मेरठ और बृज प्रांत के लगभग 550 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रसेवा के लिए संघ से जुड़ा होना या स्वयंसेवक होना अनिवार्य नहीं है, जो लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं वे सभी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा, जब तक एकजुट नहीं होंगे, आक्रांता राज करेंगे.
उन्होंने जोर दिया कि व्यक्ति को केवल संघ का हितैषी नहीं, बल्कि साधना के रूप में समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए. उन्होंने संघ की विचारधारा, भारत की वैश्विक भूमिका और भविष्य के रोडमैप पर खुलकर चर्चा की.
मोहन भागवत ने कहा, डॉ. हेडगेवार ने बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों को जिया. उन्होंने अनुभव किया कि भारत की गुलामी का मूल कारण आपसी फूट थी. उस समय कहा जाता था कि चार हिंदू कभी एक दिशा में नहीं चल सकते, वे तभी साथ चलते हैं जब पांचवां कंधे पर हो. इसी जड़ता को तोड़ने और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए 1925 में संघ की स्थापना हुई.
खिलाड़ियों ने खेल सुविधाओं, नशे की समस्या और हिंदू राष्ट्र जैसे विषयों पर सवाल पूछे. मोहन भागवत ने जवाब दिया, संघ स्वयं कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं. क्रीड़ा भारती के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ मिलकर रोडमैप तैयार किया जाएगा.
नशा मुक्ति नशा संस्कारों की कमी और संवादहीनता से पैदा होता है. संघ 'पंच परिवर्तन' के तहत कुटुंब प्रबोधन और नैतिक शिक्षा पर जोर दे रहा है, ताकि युवा अवसाद से बचें. हिंदू राष्ट्र भारत की संकल्पना नहीं है. हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र हैं, जहां विविधता में एकता ही आधार है. यहां पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, पर संस्कार एक हैं. सेवा कार्य देश के 45 प्रांतों में स्वयंसेवकों द्वारा 1.30 लाख से अधिक सेवा प्रकल्प बिना सरकारी सहायता के चलाए जा रहे हैं.
मोहन भागवत ने कहा, संघ से जुड़ने के कई तरीके हैं, चाहे आप शाखा आएं, अनुषांगिक संगठनों से जुड़ें या केवल देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करें. संघ आपको अपना ही मानता है. समाज में 40% से अधिक लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और यही 'सज्जन शक्ति' देश को आगे ले जा रही है.
कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर दीपचंद्र अहलावत ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और टीम भावना विकसित करने का माध्यम है. उन्होंने बताया कि देश में अब 14 खेल विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 9 पिछले कुछ वर्षों में बने हैं. कार्यक्रम में क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, अन्नू रानी, अलका तोमर, ASP अनुज चौधरी और पूनम बिश्नोई भी शामिल हुए.
