मेरठ में 550 खिलाड़ियों से रूबरू हुए RSS चीफ मोहन भागवत, बोले- एकजुट नहीं होंगे तो आक्रांता राज करेंगे

डॉ. मोहन भागवत ने खिलाड़ियों से की चर्चा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 'खिलाड़ी संवाद गोष्ठी' में मेरठ और बृज प्रांत के लगभग 550 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रसेवा के लिए संघ से जुड़ा होना या स्वयंसेवक होना अनिवार्य नहीं है, जो लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं वे सभी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा, जब तक एकजुट नहीं होंगे, आक्रांता राज करेंगे. उन्होंने जोर दिया कि व्यक्ति को केवल संघ का हितैषी नहीं, बल्कि साधना के रूप में समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए. उन्होंने संघ की विचारधारा, भारत की वैश्विक भूमिका और भविष्य के रोडमैप पर खुलकर चर्चा की. ​मोहन भागवत ने कहा, डॉ. हेडगेवार ने बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों को जिया. उन्होंने अनुभव किया कि भारत की गुलामी का मूल कारण आपसी फूट थी. उस समय कहा जाता था कि चार हिंदू कभी एक दिशा में नहीं चल सकते, वे तभी साथ चलते हैं जब पांचवां कंधे पर हो. इसी जड़ता को तोड़ने और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए 1925 में संघ की स्थापना हुई. ​खिलाड़ियों ने खेल सुविधाओं, नशे की समस्या और हिंदू राष्ट्र जैसे विषयों पर सवाल पूछे. मोहन भागवत ने जवाब दिया, संघ स्वयं कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं. क्रीड़ा भारती के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ मिलकर रोडमैप तैयार किया जाएगा.