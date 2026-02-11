ETV Bharat / state

गोरखपुर 14 फरवरी को आ रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत, 3 दिनों तक रहेंगे, जानिए खास बातें

गोरखपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT ) 14 फरवरी से तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं. इस दौरान वह संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे. अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान मोहन भागवत जिला, विभाग और प्रांत कार्यकारिणी के लोगो के साथ बैठक करेंगे और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा व योजना रचना पर भी चर्चा करेंगे. वह 14 फरवरी की शाम गोरखपुर पहुंचेंगे. दूसरे दिन 15 फरवरी की सुबह 09.30 बजे से सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करेंगे. इसमें पूरे प्रांत से विभिन्न जाति,वर्गों और सामाजिक सद्भाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख सामाजिक लोग सम्मिलित होंगे. इस दौरान मोहन भागवत लोगों से संवाद स्थापित कर सामाजिक समरसता के विषय पर विचार साझा करेंगे.



यह जानकारी मीडिया को जारी करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रचार विभाग ने यह बताया है कि 15 फरवरी 2026 को ही दोपहर 3:00 बजे से प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन होगा. इसमें संघ प्रमुख भाग लेंगे. समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख जन सम्मिलित होंगे. प्रमुख जन गोष्ठी में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से प्रमुख लोगों की उपस्थिति रहेगी. संगोष्ठी में समाज के विविध घटकों के बीच पारस्परिक विश्वास, समन्वय और सहयोग को सुदृढ़ करने पर विशेष चर्चा होगी.



दौरे के तीसरे और अंतिम दिन 16 फरवरी 2026 को वह सुबह 9:30 बजे से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में शताब्दी वर्ष के अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे होने वाले कार्यक्रम की योजना रचना पर चर्चा करेंगे. इस बैठक में जिला टोली, विभाग टोली और प्रांत कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे. 16 फरवरी को शाम 05 बजे से सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर विभाग के द्वारा आयोजित कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. गोरखपुर महानगर 20 नगरों चौरी चौरा.गोरखपुर ग्रामीण के जिला स्तरीय कार्यकर्ता व नगर.जिला. विभाग प्रान्त कार्यकारिणी प्रवासी उनके परिवार को लोग सम्मिलित होंगे। इस कुटुम्ब स्नेह मिलन कार्यक्रम को सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत संबोधित करेंगे और कुटुंब प्रबोधन का विषय कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के बीच रखेंगे. सभी कार्यक्रमो मे सूचीबद्ध ही लोग शामिल हो पाएंगे. कुटुम्ब स्नेह मिलन कार्यक्रम के बाद 16 फरवरी की रात में सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे. यह सभी कार्यक्रम तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है.



