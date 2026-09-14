आरएसएस प्रमुख भागवत पहुंचे भीलवाड़ा, आचार्य पुलक सागर से समसामयिक मुद्दों पर हुआ विमर्श
बंद कमरे में दोनों हस्तियों ने धार्मिक और सामाजिक विषयों पर 1 घंटे मंथन किया.
Published : September 14, 2026 at 1:50 PM IST
भीलवाड़ा: श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट एवं सकल दिगम्बर जैन समाज की ओर से भीलवाड़ा में पहली बार चातुर्मास कर रहे आचार्य पुलक सागर महाराज के दर्शन एवं धर्मचर्चा के लिए सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत भीलवाड़ा पहुंचे. सर संघचालक भागवत एवं पुलक सागर के बीच बंद कमरे में लगभग 1 घंटे चर्चा हुई.
श्री पुलक सागर चातुर्मास समिति के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सुबह 11 बजे शास्त्रीनगर के सूर्यमहल पहुंचे, जो आचार्य का प्रवास स्थल है. चातुर्मास समिति ने भागवत का स्वागत किया. संघ प्रमुख भागवत एवं आचार्य पुलक सागर के मध्य धार्मिक, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों पर करीब एक घंटे विमर्श हुआ. संघ प्रमुख के आगमन से चातुर्मासिक प्रवचन सुनने आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसलिए सोमवार को प्रवचन का समय सुबह 8.30 से 9.30 बजे तक ही रखा गया था.
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शुद्धोपयोगी एवं शुभोपयोगी में भेद समझाया: इससे पहले धर्मसभा में आचार्य पुलक सागर ने शुद्धोपयोगी एवं शुभोपयोगी में भेद समझाया. उन्होंने कहा, मुनि एवं श्रावक का धर्म अलग होता है.आराध्य को जानने पर ही आराधक बन पाएंगे. दीक्षा लेने पर सभी मुनि बनते हैं. आचार्य एवं उपाध्याय का भी मूल पद साधु ही होता है. चौथे काल तक हुए शुद्धोपयोगी मुनि प्रवचन नहीं देते. कर्म क्षय कर मोक्ष चले जाते है. वर्तमान पांचवें काल का आचार्य शुद्धोपयोगी मुनि को प्रणाम करता है. वर्तमान में श्रावकों का कल्याण का मार्ग शुभोपयोगी मुनि ही बता रहे हैं.
सीईओ की गाड़ी रोकने पर विवाद: आरएसएस प्रमुख भागवत के भीलवाड़ा चातुर्मास स्थल पहुंचने से पहले जिला प्रशासन ने जिला परिषद के सीईओ चंद्रभान सिंह भाटी को प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्त किया. बैरिकेड्स के पास उनकी सरकारी गाड़ी पहुंची तो कोतवाली थाना प्रभारी हनुमान सिंह चौधरी ने सीईओ की गाड़ी रोक ली. इस पर गाड़ी से उतर सीईओ चंद्रभान सिंह ने एसएचओ से कहा, जब पुलिस की गाड़ी चातुर्मास समिति के पास खड़ी हो सकती तो हमारी क्यों नहीं.
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