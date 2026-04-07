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मथुरा में मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- जब तक भारत रहेगा तब तक दुनिया रहेगी

मलूक दास जयंती समारोह में संघ प्रमुख ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को वृंदावन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक भारत रहेगा तब तक दुनिया बनी रहेगी. अब जरूरत है गौ माता की रक्षा करना और हत्या को रोकने में संत समाज अपना कर्तव्य निभा रहा है. लेकिन लोगो को। ही जागरूक होने की भी जरूरत है. मलूक दास जयंती समारोह

दरअसल वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित जगतगुरु मलूक दास महाराज के श्री सीताराम जी की निकुंज अष्टयाम लीला का दर्शन आयोजित किया गया है. मलूक दास का 452 वां जयंती महोत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. मोहन भागवत मंगलवार को वृंदावन पहुंचे. मंच पर तमाम साधु संत और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे. दोपहर 2 बजे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. मलूक दास जयंती समारोह में संघ प्रमुख (Video Credit; ETV Bharat) गाय पालने के साथ उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य