मथुरा में मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- जब तक भारत रहेगा तब तक दुनिया रहेगी
जगतगुरु मलूक दास महाराज के जयंती समारोह में मोहन भागवत, बाबा रामदेव हुए शामिल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 3:31 PM IST
मथुरा: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को वृंदावन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक भारत रहेगा तब तक दुनिया बनी रहेगी. अब जरूरत है गौ माता की रक्षा करना और हत्या को रोकने में संत समाज अपना कर्तव्य निभा रहा है. लेकिन लोगो को। ही जागरूक होने की भी जरूरत है.
मलूक दास जयंती समारोह
दरअसल वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित जगतगुरु मलूक दास महाराज के श्री सीताराम जी की निकुंज अष्टयाम लीला का दर्शन आयोजित किया गया है. मलूक दास का 452 वां जयंती महोत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. मोहन भागवत मंगलवार को वृंदावन पहुंचे. मंच पर तमाम साधु संत और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे. दोपहर 2 बजे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.
गाय पालने के साथ उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य
वहीं जयंती कर्यक्रम के मंच से संबोधन करते हुए संघ के सह सरकार्यवाह मोहन भागवत ने कहा कि समाज को समर्थ बनाना और गाय माता के प्रति प्रेरित करना जरूरी है. तभी गो हत्या रुक सकती है. संत समाज अपना कर्तव्य निभा रहे हैं लेकिन लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है. जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके मन में तो है डर लेकिन साहसी कदम उठाना पड़ेगा. समाज में ये बातें होनी चाहिए हम गाय रखेंगे तो उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है.
भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर
गौ रक्षा और गौ के प्रति प्रेम रखना अच्छी बात है. सब अपने आप नहीं होगा. जब जन भावना खड़ी हो जाएगी व्यवस्था बनाई जाएगी. 2014 से 2019 तक राम भक्तों को लेकर साहसी कदम उठाया गया और अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार हुआ. इसलिए जन भावना होना बहुत जरूरी है. जब तक भारत रहेगा तब तक दुनिया रहेगी और आज विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत अग्रसर कदम बढ़ाया हुआ है.
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