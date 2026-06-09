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RSS का एक ही लक्ष्य 'भारत माता की जय', मुंगेर में कार्यकर्ता व‍िकास श‍िव‍िर में बोले भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले वर्ष अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है. इस सिलसिले में RSS प्रमुख मोहन भागवत बिहार दौरा पर मुंगेर पहुंचे.

RSS chief mohan bhagwat munger visit
मुंगेर में मोहन भागवत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 12:39 PM IST

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मुंगेर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य समाज को संगठित कर भारत को विश्व के सामने एक आदर्श राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है. संघ का शताब्दी वर्ष केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए नए संकल्पों का अवसर है. सभी स्वयंसेवकों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए. ये बातें आरएएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने मुंगेर में कही.

संघ प्रमुख का मुंगेर दौरा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अपने चार दिवसीय प्रवास के तहत रविवार की शाम मुंगेर पहुंचे. सोमवार को प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर, पुरानीगंज में आयोजित 'कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम' के विशेष प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया और देश के विभिन्न राज्यों से आए कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों को संबोधित किया. शिविर में आयोजित बौद्धिक सत्र के दौरान संघ प्रमुख ने संगठन की विचारधारा, सौ वर्षों की यात्रा, वर्तमान चुनौतियों तथा भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी स्वयंसेवकों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए "भारत माता की जय".

व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है दैनिक शाखा: अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में इस उद्देश्य के साथ हुई थी कि समाज में ऐसे व्यक्तित्व तैयार किए जाएं जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानें. संघ का मानना है कि यदि व्यक्ति संस्कारित, अनुशासित और राष्ट्रभक्त होगा तो समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र स्वतः सशक्त बनेगा. उन्होंने कहा कि संघ की दैनिक शाखा केवल व्यायाम या खेलकूद का केंद्र नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास की एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति जैसे गुण विकसित किए जाते हैं.

RSS chief mohan bhagwat munger visit
मुंगेर में मोहन भागवत (ETV Bharat)

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले वर्ष अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है. यह अवसर केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाने का नहीं बल्कि आगामी वर्षों के लिए नई दिशा और नए संकल्प तय करने का समय है. वर्तमान समय में समाज तेजी से बदल रहा है. तकनीकी विकास, सामाजिक बदलाव और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय संस्कृति और मूल्यों को सुरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है. संघ कार्यकर्ताओं को युवाओं को भारतीय परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे." -डॉ. मोहन राव भागवत, सरसंघचालक, RSS

निस्वार्थ सेवा ही संघ की पहचान: भागवत ने कहा कि संघ का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार करना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है. इसके लिए प्रत्येक स्वयंसेवक को अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कहा कि जब भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा, सामाजिक संकट या राष्ट्रीय चुनौती आती है, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले सेवा कार्यों में जुट जाते हैं. बाढ़, भूकंप, महामारी, दुर्घटनाओं के समय स्वयंसेवकों ने बिना किसी प्रचार-प्रसार की इच्छा के निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की है. यही संघ की सबसे बड़ी शक्ति और पहचान है. वर्तमान में संघ शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, पर्यावरण, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है.

नियमित शाखा में 'अधिकारी प्रणाम': मुंगेर प्रवास के दूसरे दिन शाम को आयोजित नियमित शाखा कार्यक्रम में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने सरसंघचालक को पारंपरिक पद्धति से 'अधिकारी प्रणाम' अर्पित किया. शाखा स्थल पर अनुशासन और संगठनात्मक संस्कृति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला. स्वयंसेवकों ने संघ गीत, प्रार्थना और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया.

संत स्वामी सत्य प्रकाश महाराज से मुलाकात: मुंगेर प्रवास के दौरान संघ प्रमुख ने भागलपुर स्थित कुप्पाघाट के महर्षि मेहीं आश्रम में संत स्वामी सत्य प्रकाश महाराज से भेंट की. इस मुलाकात के दौरान आध्यात्मिकता, सामाजिक समरसता, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. दोनों महानुभावों ने समाज में सद्भाव और सकारात्मक मूल्यों के प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया. दोनों के बीच लंबे समय से आत्मीय संबंध रहे हैं.

मुंगेर से पुराना और आत्मीय रिश्ता: डॉ. मोहन भागवत का बिहार और विशेष रूप से मुंगेर से गहरा संबंध रहा है. वर्ष 1993 से 1999 तक उनका कार्यक्षेत्र बिहार रहा, जब वे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक सह अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में कार्यरत थे. उनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 1995 में मुंगेर में संघ शिक्षा वर्ग (द्वितीय वर्ष) का आयोजन हुआ था, जिसे अब कार्यकर्ता विकास वर्ग कहा जाता है. इस प्रवास के दौरान उन्होंने कई पुराने स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की.

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