लखनऊ में RSS प्रमुख बोले- 'शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है, यह व्यवसाय नहीं हो सकते'

लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित शोधार्थी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत.

लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में RSS प्रमुख मोहन भागवत व अन्य
लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में RSS प्रमुख मोहन भागवत व अन्य (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 6:14 PM IST

लखनऊ : राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत दो दिन के लखनऊ दौरे पर हैं. वह बुधवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित शोधार्थी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि "शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है, यह व्यवसाय नहीं हो सकते. शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए सुलभ होने चाहिए."

राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Photo credit: ETV Bharat)


उन्होंने कहा कि "संघ का कार्य देश को परम वैभव सम्पन्न बनाना है. मैं और मेरा परिवार ही सबकुछ है, यह न सोच कर पूरे देश के लिए सोचना होगा. संघ समाज की एकता और गुणवत्ता की चिंता करता है. संघ को समझना है तो संघ के अंदर आकर कर देखिये. संघ को पढ़कर नहीं समझा जा सकता है. संघ को सम्पूर्ण हिन्दू समाज को संगठित करने वाला एक ही काम करना है. संघ किसी के विरोध में नहीं है."


RSS प्रमुख ने कहा कि "भारत की दिशा और दशा बदलने में शोध की बड़ी भूमिका है. सत्य परक बातें सामने आनी चाहिए. उन्होंने शोधार्थियों से कहा कि जो भी शोध करें उसे उत्कृष्ट रूप से, प्रामाणिकता पूर्वक, तन-मन-धन से, निःस्वार्थ भाव से देश के लिए करें. उन्होंने कहा कि संघ को लेकर बहुत दुष्प्रचार होता है. शोधार्थियों को सत्य सामने लाना चाहिए."

शोधार्थी संवाद कार्यक्रम में मौजूद लोग (Photo credit: ETV Bharat)
वैश्वीकरण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि "यह कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है. आज वैश्वीकरण का मतलब बाजारीकरण से है, जो खतरनाक है. हम वसुधैव कुटुंबकम् की बात करते हैं. यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं. जब तक सब सुखी नहीं होंगे, एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है. इसलिए हमारा जीवन संयमित होना चाहिए, उपभोगवादी नहीं होना चाहिए."

उन्होंने कहा कि "संयम, त्याग का जीवन हमारे संस्कृति आत्मबोध में है. पश्चिमी देशों ने जड़वाद फैलाया. उन देशों की सोच है कि बलशाली बनकर खुद जियो और बाकी को छोड़ दो, जो बाधक बने, उन्हें मिटा दो. यही काम आज अमेरिका, चीन कर रहे हैं. लेकिन, आज दुनिया भर की समस्याओं के प्रश्नों का उत्तर भारत के पास है. विश्व गुरु बनना है तो सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली बनना होगा. दुनिया तभी मानती है जब सत्य के पीछे शक्ति हो."

राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "धर्म का शाश्वत स्वरूप सदैव प्रासंगिक है. सृष्टि जिन नियमों से चलती है, वह धर्म है. धर्म सबको सुख पहुंचाता है. हमारी सभी बातों में धर्म लागू है. धर्म बताता है कि हमें अकेले नहीं सबके साथ जीना है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति हम लोगों को मित्र भाव से जीवन को जीना चाहिए. पेड़ लगाना, पानी बचाना, एकल प्लास्टिक का प्रयोग न करना जैसे कार्य पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकते हैं. हमें आधुनिक तकनीक का भी पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करना चाहिए."

