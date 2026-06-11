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कानपुर: नीतू सिंह की बेटी के आशीर्वाद समारोह में पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, जानिए परिवार से क्या है संबंध

कानपुर: नीतू सिंह की बेटी के आशीर्वाद समारोह में पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत गुरुवार को एक आशीर्वाद समारोह में शामिल होने कानपुर पहुंचे हैं. वह दोपहर लगभग ढाई बजे आजाद नगर स्थित कार्यक्रम स्थल पर आए, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. यह भव्य आयोजन नीतू सिंह की सुपुत्री वसुंधरा और यश के विवाह से पहले की रस्मों के तहत रखा गया है. आगामी 21 जून को इनका विवाह होना है. कानपुर: नीतू सिंह की बेटी के आशीर्वाद समारोह में पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, आजाद नगर के आर्या में आयोजित इस समारोह में राजनीति, प्रशासन और समाज के कई बड़े चेहरे नवदंपति को शुभकामनाएं देने पहुंचे. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ-साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद हैं. इनके अलावा सत्ता और संगठन से जुड़े दिग्गजों में मंत्री भूपेंद्र चौधरी, राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने भी शिरकत की। वहीं, विपक्षी खेमे से कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.