कानपुर: नीतू सिंह की बेटी के आशीर्वाद समारोह में पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, जानिए परिवार से क्या है संबंध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत गुरुवार को एक आशीर्वाद समारोह में शामिल होने कानपुर पहुंचे हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 5:57 PM IST
कानपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत गुरुवार को एक आशीर्वाद समारोह में शामिल होने कानपुर पहुंचे हैं. वह दोपहर लगभग ढाई बजे आजाद नगर स्थित कार्यक्रम स्थल पर आए, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. यह भव्य आयोजन नीतू सिंह की सुपुत्री वसुंधरा और यश के विवाह से पहले की रस्मों के तहत रखा गया है. आगामी 21 जून को इनका विवाह होना है.
दरअसल, आजाद नगर के आर्या में आयोजित इस समारोह में राजनीति, प्रशासन और समाज के कई बड़े चेहरे नवदंपति को शुभकामनाएं देने पहुंचे. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ-साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद हैं. इनके अलावा सत्ता और संगठन से जुड़े दिग्गजों में मंत्री भूपेंद्र चौधरी, राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह और कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने भी शिरकत की। वहीं, विपक्षी खेमे से कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए उद्योग, राजनीति और सामाजिक जगत से जुड़े व्यक्तियों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है. इस बड़े आयोजन और वीआईपी नेताओं के जमावड़े को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. इसी सिलसिले में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शहर के कई मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है.
कौन हैं वसुंधरा सिंह?
वसुंधरा सिंह का परिवार काफी समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है. इनके परदादा बैरिस्टर नरेन्द्रजीत सिंह लंदन से शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटने के बाद संघ से जुड़े और इसके क्षेत्रीय संघचालक रहे. आपातकाल के कठिन दौर में जब संघ पर प्रतिबंध लगा था, तब भी बैरिस्टर नरेन्द्रजीत सिंह के निवास से ही संगठन की गतिविधियां संचालित होती रहीं और उन्होंने निरंतर इसका मार्गदर्शन किया. उनके बाद उनके बेटे वीरेन्द्रजीत सिंह ने भी क्षेत्र संघचालक के रूप में इस वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाया. वीरेन्द्रजीत सिंह के बेटे यतीन्द्रजीत सिंह और बहू नीतू सिंह की बेटी वसुंधरा सिंह हैं, जिनके विवाह से पूर्व आशीर्वाद समारोह का भव्य आयोजन किया गया है.
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