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RSS प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा, बिलासपुर में संघ की बैठक में होंगे शामिल

RSS प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा ( ETV Bharat )

बिलासपुर: RSS प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. गुरुवार को इंटरसिटी एक्सप्रेस से मोहन भागवत बिलासपुर पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनका आगमन हुआ. संघ पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर और SSP ने भागवत का स्वागत किया.

संघ प्रमुख मोहन भागवता का छत्तीसगढ़ दौरा गुरुवार दोपहर रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच उतरने के बाद वे कोनी गए. कोनी के सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय में कार्यक्रम है. यहां बैठक में संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित अन्य आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं.