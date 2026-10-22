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RSS प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा, बिलासपुर में संघ की बैठक में होंगे शामिल

संंस्कारधानी बिलासपुर पहुंचने पर संघ के पदाधिकारियों और कलेक्टर और SSP ने भागवत का स्वागत किया. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट.

RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
RSS प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2026 at 5:53 PM IST

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बिलासपुर: RSS प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. गुरुवार को इंटरसिटी एक्सप्रेस से मोहन भागवत बिलासपुर पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनका आगमन हुआ. संघ पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर और SSP ने भागवत का स्वागत किया.

संघ प्रमुख मोहन भागवता का छत्तीसगढ़ दौरा

गुरुवार दोपहर रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच उतरने के बाद वे कोनी गए. कोनी के सरस्वती शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय में कार्यक्रम है. यहां बैठक में संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित अन्य आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं.

RSS प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा (ETV Bharat)

आदिवासी इलाकों में कार्य का दिया जाएगा विस्तार

ऐसा माना जा रहा है कि आदिवासी अंचलों में चल रहे संघ के कार्यों को बढ़ाया जाएगा. बिलासपुर में होने वाले आयोजन में इस बात को लेकर संघ के काम काज पर चर्चा की जा सकती है. संघ के कार्यक्रमों और बैठकों को लेकर तैयारियां जारी है. ये भी माना जा रहा है कि संघ अपनी पहुंच बढ़ाने और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जन जागरण अभियान पर जोर दे रहा है. इसी कड़ी के तहत संघ समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिश में जुटा है. संघ प्रमुख के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

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