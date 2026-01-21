RSS प्रमुख मोहन भागवत का आज आएंगे जयपुर, कल छोटी खाटू में मर्यादा महोत्सव में लेंगे हिस्सा
मर्यादा महोत्सव में भागवत के साथ आचार्य महाश्रमण भी मौजूद रहेंगे.
Published : January 21, 2026 at 8:34 AM IST
जयपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिन के प्रवास पर जयपुर आ रहे हैं. डॉ. भागवत बुधवार को विमान से जयपुर पहुंचेंगे, जहां से किशनगढ़ जाएंगे. वहां रात्रि विश्राम रहेगा. संघ प्रमुख गुरुवार को छोटी खाटू में मर्यादा महोत्सव में हिस्सा लेंगे. इसमें उनके साथ आचार्य महाश्रमण भी मौजूद रहेंगे.
जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ का 162वां मर्यादा महोत्सव वर्ष 2026 में राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले की धार्मिक नगरी छोटी खाटू में किया जा रहा है. ये आयोजन 20 से 25 जनवरी तक चलेगा और इसे तेरापंथ धर्मसंघ का महाकुंभ माना जाता है. 20 जनवरी को आचार्य महाश्रमण अपनी धवल सेना यानी साधु-साध्वियों के साथ छोटी खाटू में मंगल प्रवेश करेंगे. 22 जनवरी को सुबह 10 बजे विशेष कार्यक्रम होगा. इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति रहेगी. इसके बाद 23, 24 और 25 जनवरी को मुख्य मर्यादा महोत्सव होगा. महोत्सव तेरापंथ सभा भवन और मर्यादा महोत्सव स्थल पर होगा.
राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र संघ चालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने बताया कि सरसंघचालक भागवत किशनगढ़ और छोटी खाटू में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. भागवत गुरुवार को विमान से जयपुर पहुंचेंगे. जयपुर आगमन के बाद सीधे किशनगढ़ रवाना होंगे. जहां रात्रि विश्राम तय है. इस दौरान वे संघ से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं. 22 जनवरी को डॉ. भागवत छोटी खाटू पहुंचेंगे, जहां मर्यादा महोत्सव में भाग लेंगे. इसमें जैन धर्म के प्रमुख संत आचार्य महाश्रमण भी उपस्थित रहेंगे.
मर्यादा महोत्सव में सामाजिक समरसता, नैतिक मूल्यों और मर्यादित जीवनशैली से जुड़े संदेशों पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. डॉ. भागवत और आचार्य महाश्रमण की एक मंच पर सहभागिता को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और सद्भाव का प्रतीक माना जा रहा है. मर्यादा महोत्सव में भाग लेने के बाद डॉ. भागवत जयपुर लौटेंगे, जहां रात्रि विश्राम के बाद 23 जनवरी की सुबह विमान से जयपुर से प्रस्थान करेंगे.
