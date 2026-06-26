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यूपी भाजपा की नई लिस्ट में RSS-ABVP की पक्की छाप; पुराने नेता धराशायी, नए चेहरों पर भरोसा

सबसे चौंकाने वाले चेहरों में पूजा पाल हैं, जो सपा की विधायक रही हैं. भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश मंत्री बनीं.

यूपी भाजपा की नई लिस्ट में RSS-ABVP की पक्की छाप.
यूपी भाजपा की नई लिस्ट में RSS-ABVP की पक्की छाप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 9:28 AM IST

5 Min Read
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लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची ने बड़े-बड़े नेताओं के होश उड़ा दिए हैं. इस सूची पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ABVP प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, ANVP की छाप स्पष्ट नजर आ रही है.

बीजेपी के कई बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया है. कई नए चेहरों को और बाहर से आए नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. सबसे चौंकाने वाले चेहरों में पूजा पाल हैं, जो सपा की विधायक रही हैं. भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद तत्काल प्रदेश मंत्री बना दी गईं.

भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बदलाव करते हुए अपने कई विधान परिषद सदस्यों और राज्यसभा सांसद को पार्टी संगठन के पद से हटा दिया है. इनमें अमरपाल मौर्य, संतोष सिंह, विजय बहादुर पाठक, गोविंद नारायण शुक्ला और अनूप गुप्ता शामिल हैं. पहली बार मथुरा विधायक बने बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट राजेश चौधरी को महामंत्री का बड़ा पद देकर पार्टी ने सभी को चौंका दिया है.

भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक का नया पद दिया गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है. सूची में उनका नाम मनीष दीक्षित से ऊपर है. पार्टी के पदक्रम को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर इन दोनों नेताओं में से ऊपर कौन होगा.

मीडिया विभाग के पुराने नेता रहे समीर सिंह, हीरो बाजपेई और मनीष शुक्ला को संगठन में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है. इसको इन नेताओं के लिए झटका माना जा रहा है. इसके अलावा मीडिया विभाग से ही सह-मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे का नाम इस बार सूची में नजर नहीं आ रहा है.

एक बड़ा परिवर्तन उपाध्यक्ष पद पर हुआ है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह की जगह उनके छोटे भाई नीरज सिंह को स्थान दिया गया है. नीरज सिंह लंबे समय से बिना किसी पद के ही पार्टी संगठन का काम करते रहे हैं.

2017 से 2022 के बीच की सरकार में राज्य के गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा को उपाध्यक्ष चुना गया है. सत्यपाल सैनी उपाध्यक्ष बने हैं. ब्रज बहादुर पुराने पद पर बने हुए हैं, वह उपाध्यक्ष हैं. इनके अलावा धर्मेंद्र सिंह उपाध्यक्ष, मोहित बेनीवाल उपाध्यक्ष, देवेश कोरी उपाध्यक्ष, प्रियंका रावत उपाध्यक्ष, दुर्विजय शाक्य उपाध्यक्ष, रमेश सिंह उपाध्यक्ष, नीरज सिंह उपाध्यक्ष, अर्चना मिश्रा उपाध्यक्ष, सपा से आईं पूजा पाल उपाध्यक्ष, शंकर गिरी को उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को मुख्य बॉडी में उपाध्यक्ष, कृतिका अग्रवाल को उपाध्यक्ष, सुरेश मौर्य को उपाध्यक्ष, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय, आलोक गुप्ता उपाध्यक्ष बनाए गए.

रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा को प्रमोशन देकर महामंत्री पद दिया गया है. इनके अलावा उपेंद्र रावत, संजय राय शंकर लोधी, दिलीप पटेल, मांट MLA राजेश चौधरी को भी महामंत्री बना दिया गया है.

सभी नए नेता बने क्षेत्रीय अध्यक्ष

  • पश्चिम- नबाब सिंह नागर
  • ब्रज- पूरन लाल लोधी
  • कानपुर- राम किशोर साहू
  • अवध- अवधेश द्विवेदी
  • काशी- अशोक चौरसिया
  • गोरखपुर- विनोद राय

मीडिया विभाग का बदल गया स्वरूप: दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता होंगे. यह पद लंबे समय बाद अस्तित्व में आया है. मनीष दीक्षित प्रदेश मीडिया संयोजक बनाए गए हैं. वह पहले प्रदेश मीडिया प्रभारी थे. हिमांशुराज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है. पुरानी मीडिया टीम में शामिल रहे वरिष्ठ सदस्य समीर सिंह, मनीष शुक्ला, हीरो बाजपेई, अशोक पांडेय का नाम नई सूची में अभी नजर नहीं आया है. यह आश्चर्यजनक बात बताई जा रही है.

मोर्चा अध्यक्ष

  • युवा मोर्चा- रोहित मिश्रा
  • पिछड़ा मोर्चा- प्रकाश पाल
  • किसान मोर्चा- देवेंद्र सिंह
  • अनुसूचित मोर्चा- अशोक रावत
  • महिला मोर्चा- सरोज कुशवाह
  • अनुसूचित जनजाति मोर्चा- विद्याभूषण गोंड

अल्पसंख्यक मोर्चा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अभी भी बासित अली को ही अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष माना जा रहा है. माना जा रहा है कि निकट भविष्य में इसमें बदलाव हो सकता है. यह भी संभव है कि कोई बदलाव न किया जाए.

कार्यालय में पुराने चेहरे

  • भारत दीक्षित- कार्यालय मंत्री
  • अतुल अवस्थी- कार्यालय सह-मंत्री
  • लक्ष्मण सिंह- कार्यालय सह-मंत्री

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अविनाश शुक्ला ने बताया कि निश्चित तौर पर टीम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की स्पष्ट छाप नजर आ रही है.

अविनाश बताते हैं कि जिस तरह से अभिजात मिश्रा, दिनेश प्रताप सिंह और राजेश चौधरी जैसे नाम को प्रमोशन मिला है. इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका है.

इसके अलावा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से जुड़े पत्रकार यतींद्र शर्मा को मंत्री बनाकर पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नए चेहरों को भी बड़ा पद दिया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि पुराने धनुर्धरों को भी हटा दिया गया है. पार्टी ने संतोष सिंह, अनूप गुप्ता, अमरपाल मौर्य, गोविंद नारायण शुक्ला और विजय बहादुर पाठक को हटाकर बहुत ताकतवर नजर आ रहे नेताओं के पर कतर दिए हैं.

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