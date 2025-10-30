ETV Bharat / state

जबलपुर में RSS तय कर रही देश के लिए आगे की रणनीति, मोहन भागवत देंगे नई दिशा

200 से ज्यादा विशिष्ट हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक

RSS Akhil bhartiya meeting 2025
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की बैठक की शुरुआत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 1:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक 30 अक्टूबर से जबलपुर में शुरू हो गई है. इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित आरएसएस के देश भर के सभी 407 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए हैं. यह बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आने वाले साल का कार्यक्रम तय करेगी. इसमें संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब भी देंगे. इस बैठक मैं यह तय होगा कि संघ को किस तरह घर-घर तक पहुंचाया जाए.

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की बैठक की शुरुआत

जबलपुर के विजयनगर में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित इस बैठक में भारत के कोने-कोने से आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी प्रमुख सदस्य शामिल हैं. यह बैठक जबलपुर के विजयनगर में एक 5 एकड़ के प्रांगण में हो रही है. बैठक के लिए अलग-अलग डोम हॉल बनाए गए हैं. गुरुवार सुबह 9:00 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर बैठक की शुरुआत की.

RSS Meeting Jabalpur
मोहन भागवत देंगे कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब (Etv Bharat)
इस बैठक में पूरे देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख 407 कार्यकर्ता मौजूद रहे. मंच पर केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और सह कार्यवाहक ही नजर आए जबकि बाकी लोगों की बैठक व्यवस्था नीचे की गई.
RSS Akhil bhartiya meeting 2025
संघ बना रहा आगे की रणनीति (Etv Bharat)

फिल्म अभिनेता असरानी सहित 200 से ज्यादा विशिष्ट हस्तियों को श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने बताया, '' बैठक की शुरुआत मैं बीते साल देश के 207 से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई. इस मौके पर राष्ट्रसेवा सेविका समिति प्रमुख प्रमिला ताई मेढ़े, वरिष्ठ प्रचारक मधुभाई कुलकर्णी, गुजरात के पूर्व CM विजय भाई रूपाणी, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन, फिल्म अभिनेता असरानी के साथ कई लोगों को श्रद्धांजलि दी गई.''

MOHAN BHAGWAT JABALPUR NEWS
बैठक में देश भर के सभी 407 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल (Etv Bharat)

संघ बना रहा आगे की रणनीति

RSS के सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र कुमार ने बताया, '' बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे. बैठक में देश के विभिन्न परिदृश्यों पर होगी चर्चा की जाएगी. इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे संघ को घर-घर तक पहुंचने वाले जनसंपर्क अभियान का है, जिसके तहत हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं. इसके साथ ही इस बैठक में सामाजिक सद्भाव पर भी चर्चा होगी. पहले से तय मुद्दों के साथ ही संघ के देश भर से आए महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं प्रचारकों के सवालों पर भी विस्तृत चर्चा होगी. इन सवालों के जवाब संघ प्रमुख देंगे.''

यह भी पढ़ें-

यह बैठक भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन को भी प्रभावित करती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी संघ का ही अनुषांगिक संगठन है. यहां तक की इस बैठक में तय किए गए मुद्दे ही आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीति तय करता है. इसलिए यह बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है. इसमें जिन मुद्दों पर चर्चा होगी और जिन पर सहमति बनेगी उससे जुड़े हुए घटनाक्रम पूरे देश में देखने को मिलेंगे. इस बैठक के बाद क्या-क्या तय होगा इस पर 1 तारीख को जानकारी दी जाएगी.

TAGGED:

RSS AKHIL BHARTIYA MEETING 2025
MADHYA PRADESH NEWS
JABALPUR NEWS
RSS MEETING JABALPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

1 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन, 5 दिन चलेगा सत्र

जिला शिक्षा अधिकारी का गंदी गालियों वाला ऑडियो! बवाल मचा तो बताया AI जनरेटेड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.