उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1) प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 20 हजार 798 अभ्यर्थियों की सूची जारी
शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 20 हजार 798 अभ्यार्थियों को सूची में शामिल किया गया है.
Published : June 19, 2026 at 4:49 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1) विभाग प्रतियोगी परीक्षा-2025 अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है. शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 20 हजार 798 अभ्यार्थियों को सूची में शामिल किया गया है. साथ ही अयोग्य अभ्यार्थियों की सूची भी वेबसाइट पर अलग से जारी की गई है.
शारीरिक दक्षता परीक्षा: आयोग सचिव रामनिवास ने बताया कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित एवं संबंधित सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले कुल 20 हजार 798 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्रता की शर्त पर सूची में सम्मिलित किया गया है. उन्होंने बताया कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक की ओर से आमंत्रित के लिए जल्द सूचित किया जाएगा.
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पात्रता की जांच साक्षात्कार के समय होगी: मेहता ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता सम्बन्धी जांच अभी नहीं की गई है. यह जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी. लिहाजा अभ्यर्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वह विद्यमान नियमों के तहत पात्रता की समस्त शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं.
1 हजार 744 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित: मेहता ने बताया कि ओएमआर उत्तरपत्रक में 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 1 हजार 744 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है. इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी कर दिए गए हैं.
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