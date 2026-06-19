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उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1) प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 20 हजार 798 अभ्यर्थियों की सूची जारी

​राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )

​अजमेर: ​राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1) विभाग प्रतियोगी परीक्षा-2025 अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है. शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 20 हजार 798 अभ्यार्थियों को सूची में शामिल किया गया है. साथ ही अयोग्य अभ्यार्थियों की सूची भी वेबसाइट पर अलग से जारी की गई है. शारीरिक दक्षता परीक्षा: ​आयोग सचिव रामनिवास ने बताया कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित एवं संबंधित सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले कुल 20 हजार 798 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्रता की शर्त पर सूची में सम्मिलित किया गया है. ​उन्होंने बताया कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक की ओर से आमंत्रित के लिए जल्द सूचित किया जाएगा. इसे भी पढ़ें- रिक्रूटमेंट पोर्टल में सेंधमारी कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदन को किया विदड्रा, आयोग ने दर्ज करवाया मुकदमा