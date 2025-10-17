ETV Bharat / state

पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी, संविदा भर्तियों के परिणाम घोषित

पशुपालन विभाग के लिए आयोजित पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का मेरिट रिजल्ट जारी. राजस्थान में संविदा भर्तियों के परिणाम भी घोषित.

RSMSSB
पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 8:33 PM IST

5 Min Read
जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुपालन विभाग के लिए आयोजित पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का मेरिट रिजल्ट जारी कर दिया है. भर्ती के तहत कुल 2 हजार 783 पदों पर चयन होना है, जिनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) के 2 हजार 463 पद और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के 320 पद शामिल हैं. वहीं, अब मेरिट में शामिल अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18 से 24 अक्टूबरके बीच फॉर्म भर सकेंगे.

पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा इसी साल 13 जून को आयोजित की गई थी. परीक्षा में कुल 36 हजार 323 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 33 हजार 471 में परीक्षा देने में रुचि दिखाई. जबकि 2 हजार 852 अनुपस्थित रहे थे. परीक्षा में 92.15 फीसदी उपस्थिति रही थी और अब परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की है.

रिजल्ट में वरीयता क्रम, रोल नंबर और अधिक पारदर्शिता के लिए श्रेणीवार अभ्यर्थी का विवरण भी जारी किया है. बोर्ड अध्यक्ष मेजत जनरल आलोक राज ने बताया कि रिजल्ट में डिलीट प्रश्नों का विवरण भी शेयर किया गया है. इसके साथ ही 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों में किसी भी विकल्प को नहीं भरने के कारण 522 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है.

परीक्षा में जनरल की कट ऑफ 108.63, ईडब्ल्यूएस 92.59, एससी की 93.52, एसटी की 87.73, ओबीसी 102.57 और एमबीसी की 100.90 रही. वहीं, मेरिट लिस्ट में से कट ऑफ के आधार पर पदों की तुलना में 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. इन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा. ये फॉर्म 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच भरना होगा. वहीं, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये परिणाम जोधपुर उच्च न्यायालय में लंबित याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगा.

राजस्थान में संविदा भर्तियों के परिणाम घोषित : दीपावली से पहले राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी आई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के विभिन्न संवर्गों में संविदा भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. बोर्ड की ओर से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तथा सामाजिक कार्यकर्ता/मेडिकल सोशल वर्कर पदों के लिए मेरिट लिस्ट के साथ रिजल्ट जारी किए गए हैं. दीपोत्सव से पहले इन रिजल्ट से प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के द्वार खुल गए. सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए 18 से 24 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा.

संविदा खण्ड कार्यक्रम अधिकारी भर्ती 2025 के 53 पदों पर चयन सूची जारी : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के तहत संविदा खण्ड कार्यक्रम अधिकारी पदों के लिए गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 42 और अनुसूचित क्षेत्र के 11 कुल 53 पदों के लिए 2 जून को आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है. अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों और मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है. गैर-अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र की सूची मैं पारदर्शिता रखने के लिए सफल अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी रिजल्ट में शामिल की गई है. इस परीक्षा में किसी भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया. वहीं, 10% से ज्यादा प्रश्नों में कोई विकल्प नहीं भरने वाले पांच अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया.

संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के 565 पदों पर परिणाम जारी : संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पदों के गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 519 और अनुसूचित क्षेत्र के 46 कुल 565 पदों पर 10 जून को आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थियों की वरीयता सूची आवेदन पत्रों में दर्ज सूचनाओं और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई है. सभी अभ्यर्थियों के अंक बोर्ड की ओर अनुमोदित फॉर्मूले से निर्धारित किए गए हैं. इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में भी डिलीट प्रश्नों की संख्या शून्य रही. परीक्षा में 12 अभ्यर्थियों को 10% प्रश्नों में कोई विकल्प नहीं भरने पर अयोग्य घोषित किया गया है.

RSSB
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)

संविदा सामाजिक कार्यकर्ता/मेडिकल सोशल वर्कर भर्ती 2025 के 132 पदों पर चयन सूची जारी : संविदा सामाजिक कार्यकर्ता/मेडिकल सोशल वर्कर भर्ती के लिए गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 125 और अनुसूचित क्षेत्र के 7, कुल 132 पदों के लिए 2 जून को आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है. अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों और आवेदन विवरणों के आधार पर श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि सभी परिणामों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों के तहत अभ्यर्थियों के अंक बोर्ड की ओर से अनुमोदित फॉर्मूले से मूल्यांकित किए गए हैं.

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (संविदा) भर्ती 2023 के कुल 3058 पदों पर प्रक्रिया पूरी : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (संविदा) के गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 2770 और अनुसूचित क्षेत्र के 288 कुल 3 हजार 58 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है. बोर्ड ने 12 मार्च को पहले चरण में 2707 अभ्यर्थियों को पदस्थापन की अनुशंसा भेजी गई थी, जबकि 11 जून को दूसरी परिणाम सूची जारी करते हुए 158 पदों पर अनुशंसा की गई. बचे हुए पदों पर 108 पात्र अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर 12 सितम्बर को तीसरी परिणाम सूची जारी करते हुए विभाग को पदस्थापन की अनुशंसा भेजी जा चुकी है. अब संशोधित परिणाम जारी कर संबंधित अभ्यर्थियों की अनुशंसा भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भेज दी गई है.

