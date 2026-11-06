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दीपावली पर CNG स्टेशनों की सुरक्षा को लेकर RSGL अलर्ट, अनहोनी की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर जारी

सीएनजी स्टेशन पर रखे गैस सिलेंडर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली के त्योहार को देखते हुए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (आरएसजीएल) ने सीएनजी स्टेशनों और गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने प्रदेश में संचालित सभी सीएनजी स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आमजन से भी त्योहार के दौरान विशेष सावधानी बरतने और गैस पाइपलाइनों के आसपास पटाखे नहीं चलाने की अपील की है.