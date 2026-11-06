दीपावली पर CNG स्टेशनों की सुरक्षा को लेकर RSGL अलर्ट, अनहोनी की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर जारी
पटाखे चलाते समय गैस पाइपलाइन से दूरी बनाए रखने की अपील, गैस रिसाव या किसी अनहोनी की सूचना तत्काल 18001806135 पर देने का आग्रह.
Published : November 6, 2026 at 9:28 AM IST
जयपुर: दीपावली के त्योहार को देखते हुए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (आरएसजीएल) ने सीएनजी स्टेशनों और गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक विनय पाटनी ने प्रदेश में संचालित सभी सीएनजी स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आमजन से भी त्योहार के दौरान विशेष सावधानी बरतने और गैस पाइपलाइनों के आसपास पटाखे नहीं चलाने की अपील की है.
आरएसजीएल ने गैस रिसाव या किसी भी तरह की आपात स्थिति में तत्काल सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 18001806135 जारी किया है. कंपनी ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि दीपावली पर पटाखे और अन्य ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल करते समय गैस पाइपलाइनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें. किसी भी स्थान पर गैस रिसाव की आशंका होने या कोई अप्रिय घटना सामने आने पर बिना देरी किए इस नंबर पर सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
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प्रबंध निदेशक पाटनी ने राजस्थान स्टेट गैस के अधिकारियों और कार्मिकों के साथ वर्चुअल संवाद कर दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने कोटा, नीमराणा, कूकस, ग्वालियर और श्योपुर में संचालित सीएनजी स्टेशनों पर सुरक्षा मानकों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान सीएनजी स्टेशनों जैसे संवेदनशील स्थानों पर खास सतर्कता बरतने की जरूरत है. स्टेशन पर आने वाले उपभोक्ताओं को भी सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जाए और उनसे इनकी पालना सुनिश्चित कराई जाए. इसके साथ ही सीएनजी स्टेशनों पर कंप्रेसर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए .
गैस पाइपलाइनों का होगा लीक डिटेक्शन टेस्ट: बैठक के दौरान डीजीएम सीएनपी विवेक श्रीवास्तव को डीपीएनजी और सीएनजी इलाके में लीक डिटेक्शन टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए, ताकि गैस पाइपलाइनों में संभावित रिसाव की समय रहते पहचान की जा सके. त्योहार के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना की आशंका को रोकने के लिए तकनीकी जांच और सुरक्षा निगरानी को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया. वहीं, कोटा के डीजीएम ओएंडएम सीपी चौधरी और ग्वालियर के डीजीएम शिव दीक्षित ने अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की पालना को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी. नीमराणा के प्रबंधक अतुल शुक्ला ने भी आश्वस्त किया कि क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाएगी.
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सुरक्षा व्यवस्था में आमजन की भागीदारी पर जोर: बैठक में सीएफओ दीप्तांशु पारीक और डीएम आईटी गगनदीप राजोरिया ने कहा कि गैस पाइपलाइनों और सीएनजी स्टेशनों की सुरक्षा के लिए आम नागरिकों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने सुरक्षा मानकों के प्रति लोगों को जागरूक करने और आपात स्थिति में त्वरित सूचना व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया . इस अवसर पर सीएस विनिता सोनी, मीडिया प्रभारी राजेन्द्र शर्मा सहित राजस्थान स्टेट गैस के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. आरएसजीएल ने दीपावली के दौरान सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने और गैस से जुड़ी किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए आमजन से सतर्कता बरतने की अपील की है.
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