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सलमान खान और राजश्री पान मसाला को राज्य उपभोक्ता आयोग का नोटिस, हस्ताक्षरों की FSL जांच की मांग

पान मसाला भ्रामक विज्ञापन मामला ( ETV Bharat File Photo )

​जोधपुर : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और राजश्री पान मसाला के विज्ञापन से जुड़ा उपभोक्ता विवाद एक बार फिर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है. जोधपुर निवासी गजेन्द्र कुमार की ओर से राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच, जोधपुर में दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने अभिनेता सलमान खान और राजश्री पान मसाला को नोटिस जारी किए हैं. मामले में अगली सुनवाई अगले साल 19 जनवरी को तय की गई है.