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'हिमाचल में नर्सों के कितने पद खाली, इन पोस्ट पर भर्ती के लिए क्या कर रही सुक्खू सरकार'

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स और सहायक स्टाफ नर्सों की कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद खाली हैं. ये सवाल मानसून सत्र के दौरान नगरोटा से कांग्रेस विधायक आर.एस. बाली ने सवाल पूछा. जिसका सरकार की ओर जवाब दिया गया.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीते 3 सितंबर को नगरोटा से कांग्रेस विधायक आर.एस. बाली ने तारांकित प्रश्न संख्या 4759 के माध्यम से प्रदेश में नर्सों की भर्ती को लेकर सवाल पूछे. आरएस बाली ने प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ नर्स/सहायक स्टाफ नर्स के कितने पद स्वीकृत हैं. साथ ही उनमें से कितने पद भरें और कितने रिक्त हैं? इसके अलावा विधायक ने पूछा कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा कोई भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित या आरम्भ की गई है. इसका उन्होंने ब्यौरा मांगा.

जिसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्सों के कुल 1938 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 1266 पद भरे हैं. जबकि 672 पद रिक्त हैं. सहायक स्टाफ नर्स के अलग से पद स्वीकृत नहीं हैं, बल्कि जरुरत के अनुसार एक पॉलिसी के तहत विभाग में इन्हें तैनात किया जाता है.