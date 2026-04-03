ETV Bharat / state

HPTDC की मर्जी के खिलाफ 8 होटलों को निजी हाथों में दे रही सरकार: RS बाली

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए.

पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली
पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की मर्जी के खिलाफ 8 होटलों को सरकार निजी हाथों में देने जा रही है. पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि घाटे में चल रहे इन होटल को रेनोवेशन की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार से पैसा मुहैया करने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इन होटल को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (OnM) आधार पर निजी हाथों में देने का निर्णय लिया, जिसको वह अब चुनौती नहीं दे सकते. पर्यटन विकास निगम इन होटल को निजी हाथों में देने के पक्ष में नहीं है. हालांकि, पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी भी होटलों को निजी हाथों में देने का विरोध किया है.

पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने बताया, 'हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (BOD) की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. नगरोटा बगवां बनेर खड्ड के किनारे 180 करोड़ का बड़ा होटल बनाने जा रहे हैं. ये होटल एडीबी प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है. इस होटल में प्रदेश का पहला म्यूजिकल फाउंटेन बनेगा'.

उन्होंने बताया कि धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियों के तल पर बनने वाले इस होटल को फाइव स्टार की श्रेणी के तहत बनाया जाएगा. इस होटल के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा टेंडर 6 अप्रैल को फाइनल किया जाएगा. पिछले साढ़े तीन साल में HPTDC ने अपनी टर्न ओवर में लगातार वृद्धि की है. 2021-22में निगम की जो टर्न ओवर 78 करोड़ थी, जिसको 2022-23 में 109 करोड़, 2023 -24 में 105 करोड़ और 2024-25 में बढ़ाकर 107 करोड़ पहुंचाया है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है.

शिमला में HPTDC के होटल हॉलिडे होम पर 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन में खर्च किया जाएगा. जिसके लिए केंद्र से स्वीकृति मिल गई है. मनाली के तीन होटलों का रिन्यूवेशन कार्य चल रहा है. हमीर होटल में 20 करोड़, होटल ज्वालाजी में रेनोवेशन के लिए 35 करोड़ खर्च किए जाएंगे. पर्यटन निगम ने BOD की बैठक में 24X7 कॉल सेंटर बनाने का निर्णय लिया है.

ये भी पढ़ें: CM साहब बताइए कैसे आत्मनिर्भर होगा हिमाचल? वेतन और पेंशन देने में हाथ खड़े, 1.08 लाख करोड़ का कर्ज: रणधीर शर्मा

TAGGED:

RS BALI ON HPTDC HOTELS
HPTDC HOTELS
GOVT HAND OVER HPTDC HOTELS
HPTDC HOTELS IN PRIVATE HAND
HP TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.