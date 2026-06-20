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कुचामन में 90 करोड़ की पेयजल वितरण परियोजना शुरू, 25 हजार परिवारों को मिलेगा फायदा

उन्होंने बताया कि भविष्य में नहरी जल की उपलब्धता बढ़ने पर यह अंतराल घटकर 24 घंटे रह जाएगा. परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता अत्याधुनिक ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली है. इसके माध्यम से शहर के विभिन्न जलाशयों, पंपिंग स्टेशनों और पाइपलाइन नेटवर्क की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी. जलापूर्ति से संबंधित सभी आंकड़े डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेंगे, जिससे तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा. परियोजना में आमजन की सुविधा के लिए शिकायत निवारण केंद्र की भी व्यवस्था की गई है, ताकि पेयजल संबंधी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके.

एलएनटी के अधिकारी शहनवाज हुसैन ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के शुरू होने के साथ ही शहर में आधुनिक तकनीक आधारित जल वितरण व्यवस्था लागू होगी. जिससे करीब एक लाख आबादी और 25000 परिवारों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है. वाटर परियोजना के अंतर्गत पांचवा रोड, बुड़सू रोड, जगदम्बा कॉलोनी तथा पीएचईडी परिसर में आधुनिक क्लियर (सीडब्ल्यूआर) एवं पंपिंग स्टेशनों का निर्माण किया गया है. वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से उपलब्ध जल के आधार पर प्रत्येक परिवार को 48 घंटे के अंतराल में नियमित पेयजल आपूर्ति की जाएगी.

कुचामन सिटी: वर्षों से पेयजल दबाव की कमी, अनियमित जलापूर्ति और पाइपलाइन लीकेज जैसी समस्याओं से जूझ रहे कुचामन शहर के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (RUIDP) के तहत लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई आधुनिक पेयजल वितरण परियोजना का शनिवार को राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने शुभारंभ किया.

परियोजना पट्टिका के साथ राज्य मंत्री (ETV Bharat Kuchaman City)

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एलएंडटी करेगी संचालन और रखरखाव: परियोजना के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी 10 वर्षों के लिए निजी कंपनी एलएंडटी को सौंपी गई है. सहायक अभियंता, रूडीप परियोजना, अनिल सैनी ने बताया कि परियोजना से शहर की लगभग एक लाख आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि जहां कुचामन शहर वासियों के लिए पानी को लेकर बड़ी परेशानी थी, वह आज लगभग खत्म हो चुकी है. शहर वासियों को प्रेशर के साथ पानी मिलेगा, जहां पानी नहीं पहुंच रहा था, वहां भी अब पानी भरपूर प्राप्त होगा. स्थानीय नागरिक रमेश चावला ने बताया कि कुचामन शहर में पिछले कई वर्षों से पानी को लेकर बड़ी परेशानी चल रही थी. इस परियोजना से पानी की समस्या का समाधान होगा.

परियोजना का फीता काट उद्घाटन करते राज्य मंत्री (ETV Bharat Kuchaman city)

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चार स्थानों पर बनाए गए जलाशय और पम्पिंग स्टेशन: अधिशाषी अभियन्ता रामलाल मीणा ने बताया कि इस पेयजल परियोजना से कुचामन शहर के अनुमानित 25 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा. परियोजना के तहत पांचवा रोड पर 12 लाख लीटर, बूड़सू रोड पर 7 लाख 30 हजार लीटर, जगदम्बा कॉलोनी में 9 लाख 20 हजार लीटर तथा PHED परिसर में 6 लाख लीटर क्षमता के आधुनिक क्लियर वाटर रिजर्वायर एवं पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण किया गया है.

48 घंटे के अंतराल में होगी जलापूर्ति: परियोजना के तहत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से प्रत्येक परिवार को नियमित 48 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति की जाएगी. भविष्य में नहरी जल की उपलब्धता बढ़ने पर 24 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति किए जाने की योजना है. नई प्रणाली में पाइपलाइन नेटवर्क की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी. कार्यक्रम के बाद कुचामन वैली विकास समिति ने मंत्री विजय सिंह चौधरी को कुचामन वैली में जलापूर्ति सुचारू करवाने, परिसीमन के दौरान वैली को नगरपरिषद क्षेत्र में शामिल करने तथा वैली में सड़क निर्माण करवाने की मांग रखी.