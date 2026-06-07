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बस में सवार युवक के पास मिले 85 लाख, एसीबी की कार्रवाई में 45 लाख और बरामद, जांच शुरू

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( ETV Bharat File Photo )

बीकानेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को एक बस में सफर कर रहे एक युवक से 85 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं. जांच में यह राशि राज्य बीज निगम के एक नामित निदेशक तक पहुंचाई जाने की बात सामने आई है. इसके बाद हुई छापेमारी में 45 लाख रुपए और मिले हैं. इतनी बड़ी राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अधिकारियों ने युवक स्वतंत्र ज्याणी से गहन पूछताछ शुरू की. नामित निदेशक तक पहुंचनी थी राशि: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर हुई कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार के नेतृत्व में किया गया. वहीं प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह नकदी राजस्थान राज्य बीज निगम के एक नामित निदेशक तक पहुंचाई जानी थी. इस जानकारी के बाद एसीबी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया और संबंधित व्यक्तियों व ठिकानों पर निगरानी शुरू कर दी.