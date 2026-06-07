बस में सवार युवक के पास मिले 85 लाख, एसीबी की कार्रवाई में 45 लाख और बरामद, जांच शुरू
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह नकदी राजस्थान राज्य बीज निगम के एक नामित निदेशक तक पहुंचाई जानी थी.
Published : June 7, 2026 at 5:33 PM IST
बीकानेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को एक बस में सफर कर रहे एक युवक से 85 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं. जांच में यह राशि राज्य बीज निगम के एक नामित निदेशक तक पहुंचाई जाने की बात सामने आई है. इसके बाद हुई छापेमारी में 45 लाख रुपए और मिले हैं. इतनी बड़ी राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अधिकारियों ने युवक स्वतंत्र ज्याणी से गहन पूछताछ शुरू की.
नामित निदेशक तक पहुंचनी थी राशि: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर हुई कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार के नेतृत्व में किया गया. वहीं प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह नकदी राजस्थान राज्य बीज निगम के एक नामित निदेशक तक पहुंचाई जानी थी. इस जानकारी के बाद एसीबी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया और संबंधित व्यक्तियों व ठिकानों पर निगरानी शुरू कर दी.
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तलाशी में मिली 45 लाख नकदी: एसीपी के निरीक्षक इंद्र कुमार ने बताया कि इसके बाद एसीबी की टीम ने नामित निदेशक के बीकानेर आवास और अन्य संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान करीब 45 लाख रुपए अतिरिक्त नकद बरामद किए गए. इस कार्रवाई के बाद कुल बरामद राशि लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक पहुंच गई. एसीबी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी नकद राशि कहां से आई. इसका वास्तविक मालिक कौन है और इसे किस उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा था. जांच एजेंसी यह भी खंगाल रही है कि कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रहे डिकॉय ऑपरेशन और खाद बीज की कंपनियां का इससे कोई जुड़ाव तो नहीं है. जांच के तहत बरामद नकदी से जुड़े दस्तावेजों, बैंक खातों, मोबाइल फोन रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है. साथ ही नकदी के परिवहन में शामिल लोगों और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है.