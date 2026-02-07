ETV Bharat / state

करनाल में 7 करोड़ रुपये के धान घोटाले में रिमांड पर आरोपी, पुलिस कर रही है पूछताछ, प्रारंभिक जांच में कई गड़बड़ियां मिली

करनाल में 7 करोड़ के धान घोटाले में अब तक गिरफ्तार 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.

धान घोटाले की जांच तेज (Etv Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

Published : February 7, 2026 at 10:05 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 10:13 PM IST

करनाल: जिले में सरकारी धान खरीद से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां कागज़ों में धान की खरीद पूरी दिखाई गई, लेकिन असल में स्टॉक गायब मिला. करोड़ों रुपये के इस फर्जीवाड़े में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड और वेयरहाउसिंग से जुड़े 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है.

7 करोड़ के धान घोटाले में 5 आरोपी पुलिस रिमांड पर (Etv Bharat)

फर्जी खरीद का पूरा खेल : पुलिस की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. सरकारी रिकॉर्ड में धान की खरीद और भंडारण पूरा दर्शाया गया, जबकि कई राइस मिलों और वेयर हाउस में वास्तविकता में धान मौजूद ही नहीं था. फर्जी बिल, नकली खरीद रजिस्टर और स्टॉक एंट्री तैयार कर पूरी प्रक्रिया को कागजों में सही दिखाया गया. इसी सुनियोजित फर्जीवाड़े के जरिए लगभग 7 करोड़ रुपये के धान का गबन किए जाने का अंदेशा है.

किन अधिकारियों पर गिरी गाज : इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तरावड़ी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, इंद्री अनाज मंडी के इंस्पेक्टर रणधीर सिंह, हैफेड असंध के प्रबंधक प्रमोद, हैफेड निसिंग के प्रबंधक दर्शन सिंह, वेयर हाउस इंद्री के तकनीकी सहायक प्रदीप शामिल हैं. इन सभी पर फर्जी धान खरीद दिखाकर सरकारी धान का गबन करने और ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप हैं.

SIT की जांच और आगे की कार्रवाई : इस घोटाले की जांच 9 जनवरी 2026 से विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा की जा रही थी. जांच के दौरान दस्तावेजों और स्टॉक में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की. अब पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है, ताकि इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सके. पुलिस गबन किए गए धान और रकम की रिकवरी के प्रयास भी कर रही है.

और अधिकारियों पर गिर सकती है गाज: डीएसपी मीणा कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि "धान घोटाले के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें दो इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी, दो मैनेजर और एक तकनीकी सहायक शामिल हैं. सभी को अलग-अलग अवधि के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है. जांच जारी है और आगे जिनका भी नाम सामने आएगा, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा."

