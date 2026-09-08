ETV Bharat / state

दिल्ली के गदईपुर के रत्नालय फार्म में 50 लाख की चोरी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

दिल्ली के गदईपुर इलाके में फार्महाउस के गोदाम में 24 घंटे पहले करीब 50 लाख रुपये की चोरी का मामला सामने आया था.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के गदईपुर इलाके में फार्महाउस के गोदाम में हुई करीब 50 लाख रुपये की चोरी का फतेहपुर बेरी थाना पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक शख्स को बाउंड डाउन किया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर महंगी घड़ियां, बैग, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत करीब 50 लाख रुपये का चोरी का माल बरामद किया गया है.

मामला गदईपुर के रत्नालय फार्म, त्रिवेणी रोड स्थित फार्महाउस नंबर 31 का है. पुलिस के मुताबिक इस फार्महाउस का इस्तेमाल शिकायतकर्ता अपने कारोबार के गोदाम के तौर पर कर रहा था. 7 सितंबर को यहां चोरी की सूचना मिली, जिसके बाद फतेहपुर बेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटनास्थल की जांच के साथ आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी इनपुट जुटाए गए.

अनंत मित्तल, डीसीपी साउथ दिल्ली (ETV Bharat)

50 लाख की चोरी का 24 घंटे में खुलासा: डीसीपी साउथ दिल्ली अनंत मित्तल के मुताबिक लगातार जांच और फील्ड सर्विलांस के बाद संदिग्धों की पहचान की गई. इसके बाद सुल्तानपुर और मंडी इलाके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने फार्महाउस के पीछे की तरफ लगी खिड़की और कमरों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखा कीमती सामान चोरी कर लिया. चोरी के बाद सामान को अलग-अलग जगहों पर छिपा दिया गया था.

4 आरोपी गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इरशाद, पिंटू, मिथुन कुमार और अमजद के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक 24 वर्षीय मिथुन कुमार डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता है और उसे इस वारदात का मास्टरमाइंड बताया गया है. वहीं 87 वर्षीय वजीर अहमद को पुलिस ने बाउंड डाउन किया है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इरशाद और पिंटू के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज रहे हैं.

आरोपियों के के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज: पुलिस के मुताबिक बरामद सामान की कीमत करीब 50 लाख रुपये है. इसमें यिमा घड़ियां, लेमोनेड बैग और बैकपैक, नासो परफ्यूम, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, सेज ऑर्गेनिक बैग, कोशा योगा टॉवल, बार और कटलरी आइटम, हनीवेल मोबाइल कंप्यूटर, स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और पीतल के सजावटी सामान शामिल हैं.

फतेहपुर बेरी थाना पुलिस ने इस मामले में FIR नंबर 367/2026 दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी विश्लेषण, तकनीकी इनपुट और लगातार की गई जांच के चलते महज 24 घंटे में वारदात का खुलासा किया गया और चोरी का सामान बरामद किया गया. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

50 LAKH THEFT CASE
DELHI POLICE
DELHI THEFT CASES
DELHI
THEFT CASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.