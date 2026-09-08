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दिल्ली के गदईपुर के रत्नालय फार्म में 50 लाख की चोरी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के गदईपुर इलाके में फार्महाउस के गोदाम में हुई करीब 50 लाख रुपये की चोरी का फतेहपुर बेरी थाना पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक शख्स को बाउंड डाउन किया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर महंगी घड़ियां, बैग, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत करीब 50 लाख रुपये का चोरी का माल बरामद किया गया है.

मामला गदईपुर के रत्नालय फार्म, त्रिवेणी रोड स्थित फार्महाउस नंबर 31 का है. पुलिस के मुताबिक इस फार्महाउस का इस्तेमाल शिकायतकर्ता अपने कारोबार के गोदाम के तौर पर कर रहा था. 7 सितंबर को यहां चोरी की सूचना मिली, जिसके बाद फतेहपुर बेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटनास्थल की जांच के साथ आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी इनपुट जुटाए गए.

अनंत मित्तल, डीसीपी साउथ दिल्ली (ETV Bharat)

50 लाख की चोरी का 24 घंटे में खुलासा: डीसीपी साउथ दिल्ली अनंत मित्तल के मुताबिक लगातार जांच और फील्ड सर्विलांस के बाद संदिग्धों की पहचान की गई. इसके बाद सुल्तानपुर और मंडी इलाके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने फार्महाउस के पीछे की तरफ लगी खिड़की और कमरों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखा कीमती सामान चोरी कर लिया. चोरी के बाद सामान को अलग-अलग जगहों पर छिपा दिया गया था.