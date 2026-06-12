ETV Bharat / state

लखनऊ में एयरपोर्ट जा रही महिला से लूट, गोली चलाकर लूटे 5 लाख

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. यह घटना गुरुवार देर शाम को हुई, जब महिला अपने परिवार के साथ बीकेटी स्थित एयरपोर्ट रोड की तरफ जा रही थी. इस दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसकी कर का पीछा किया और सीतापुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास उसकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए हवाई फायरिंग की. अन्य गाड़ी से पहुंचे तीन अपराधियों में से दो लुटेरों ने उतरकर हवाई फायरिंग करते हुए महिला से बैग छीन लिया. इसमें 500000 रुपये थे. घटना को अंजाम देने के बाद तीनों लुटेरे फरार हो गए.

इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस को जानकारी दी. घटना के संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहा है. लुटेरे जिस गाड़ी से पहुंचे थे. उस गाड़ी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. डीजीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि बीकेटी थाना क्षेत्र में लूट की घटना के बारे में जानकारी मिली है. पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए टीम में गठित की गई हैं.