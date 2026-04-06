लॉरेंस गैंग पर श्रीगंगानगर पुलिस का बड़ा एक्शन, नोएडा से पकड़ा गया हरि बॉक्सर का करीबी गुर्गा
श्रीगंगानगर में 5 करोड़ की रंगदारी मामले में नोएडा से हरि बॉक्सर के करीबी गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
Published : April 6, 2026 at 6:19 PM IST
श्रीगंगानगर: सीमावर्ती जिले में सक्रिय आपराधिक गिरोहों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के सनसनीखेज मामले में जांच करते हुए पुलिस ने नोएडा में दबिश देकर कुख्यात अपराधी हैरी बॉक्सर के करीबी सहयोगी संजीव उर्फ तुषार को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद अब तक इस प्रकरण में कुल 5 आरोपियों, अर्पित शर्मा, रोहित सिंह, आजाद, शिवा सिंह और संजीव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.
पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए श्रीगंगानगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी और 5 करोड़ की फिरौती की मांग की थी. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर तकनीकी विश्लेषण और साइबर टीम की मदद से जांच शुरू की. जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने नोएडा में दबिश देकर आरोपी संजीव को गिरफ्तार किया, जो गैंग के लिए अहम कड़ी के रूप में काम कर रहा था.
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आगे की जांच जारी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई अंतरराज्यीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता है. उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर व्यापारियों को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपी गैंग के ‘स्लीपर सेल’ के रूप में काम कर रहे थे और मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए उनसे गहन पूछताछ की जा रही है.