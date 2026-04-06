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लॉरेंस गैंग पर श्रीगंगानगर पुलिस का बड़ा एक्शन, नोएडा से पकड़ा गया हरि बॉक्सर का करीबी गुर्गा

श्रीगंगानगर: सीमावर्ती जिले में सक्रिय आपराधिक गिरोहों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के सनसनीखेज मामले में जांच करते हुए पुलिस ने नोएडा में दबिश देकर कुख्यात अपराधी हैरी बॉक्सर के करीबी सहयोगी संजीव उर्फ तुषार को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद अब तक इस प्रकरण में कुल 5 आरोपियों, अर्पित शर्मा, रोहित सिंह, आजाद, शिवा सिंह और संजीव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए श्रीगंगानगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी और 5 करोड़ की फिरौती की मांग की थी. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर तकनीकी विश्लेषण और साइबर टीम की मदद से जांच शुरू की. जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने नोएडा में दबिश देकर आरोपी संजीव को गिरफ्तार किया, जो गैंग के लिए अहम कड़ी के रूप में काम कर रहा था.