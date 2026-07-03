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गाजियाबाद में 5.08 करोड़ की साइबर ठगी नाकाम, पुलिस ने ठगों के खातों को किया फ्रीज

5.08 करोड़ की ठगी के बाद गाजियाबाद पुलिस का एक्शन, 3 घंटे में होल्ड कराई पूरी राशि.

गाजियाबाद में 5 करोड़ की साइबर ठगी नाकाम
गाजियाबाद में 5 करोड़ की साइबर ठगी नाकाम (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: साइबर ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित के लिए एक-एक सेकंड कीमती होता है. वक्त पर उठाया गया एक कदम पूरे पैसे सुरक्षित कर सकता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां एक बड़ी डिजिटल डकैती को नाकाम कर दिया गया. साइबर अपराधियों ने एक शख्स से 5.08 करोड़ रुपये की ठगी की, लेकिन पीड़ित की मुस्तैदी और गाजियाबाद पुलिस की फुर्ती के कारण महज 3 घंटे के भीतर ठगों के खातों को खंगालकर पूरी रकम फ्रीज करा दी गई.

पुलिस के मुताबिक, 2 जुलाई को रात 11:45 बजे थाना इंदिरापुरम क्षेत्र निवासी राज कपूर ने 5.08 करोड़ रुपए की साइबर ठगी होने की सूचना दी. शिकायत मिलते ही थाना साइबर क्राइम की टीम सक्रिय हो गई और संबंधित बैंकों और एजेंसियों के समन्वय से कार्यवाही शुरू की. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 3 घंटे में ठगी की राशि को फ्रीज करा गया. अगर ठगी की रकम फ्री हो जाती है तो रकम के वापस मिलने की संभावना अधिक हो जाती है.

गाजियाबाद में 5 करोड़ की साइबर ठगी नाकाम (ETV Bharat)

सहायक पुलिस आयुक्त अपराध अमित सक्सेना के मुताबिक, साइबर फ्रॉड होने के तुरंत बाद पीड़ित द्वारा साइबर फ्रॉड की शिकायत की गई थी. साइबर फ्रॉड की शत प्रतिशत रकम 5.08 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया है. यदि साइबर फ्रॉड की रकम फ्रीज हो जाती है तो रकम के वापस मिलने की संभावना अधिक हो जाती है. लोगों से अपील है कि साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें, शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की देरी न करें.

'मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल' की शुरुआत

साइबर ठगी के मामलों में राहत देने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने राष्ट्रीय साइबर अपराध (NCR) पोर्टल पर 'मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल' की शुरुआत की है. इस नियम के तहत, यदि पीड़ित की पचास हजार रुपये तक की राशि फ्रीज या होल्ड की गई है, तो उसे वापस पाने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे. पीड़ित को केवल जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जिसके बाद पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह रकम सीधे वापस कर दी जाएगी.

इसके अलावा, पोर्टल पर शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की गई है. इसके जरिए, यदि साइबर फ्रॉड का पैसा किसी भी लेयर (माध्यम) से किसी निर्दोष व्यक्ति के खाते में आ जाता है और बैंक अकाउंट होल्ड या फ्रीज हो जाता है, तो वह व्यक्ति इसे हटाने के लिए सीधे अपने बैंक में आवेदन कर सकता है. यह डिजिटल आवेदन पोर्टल के जरिए सीधे संबंधित पुलिस अधिकारी तक पहुंचता है, जो जरूरी जांच के बाद खाते को अनफ्रीज करने की कार्रवाई करते हैं.

लोगों से खास अपील

बता दें कि साइबर अपराध के मामलों में शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. यदि पीड़ित समय रहते राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाता है तो ठगी की रकम को फ्रिज या होल्ड करवानी की संभावना काफी बढ़ जाती है. जल्द से जल्द की गई शिकायत पर कार्रवाई कर अधिक से अधिक फ्रॉड धनराशि को फ्रिज कराकर पीड़ित को पैसे वापस कराए जाते हैं.

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