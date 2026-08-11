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नोखा कैश वैन से लूटे थे 51 लाख, दो आरोपियों की निशानदेही पर जमीन में दबाकर रखे 46 लाख बरामद

बीकानेर: जिले के नोखा क्षेत्र में कैश मैनेजमेंट सर्विस की वैन से हुई 51 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस ने मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर लूटी रकम में से 46 लाख रुपए बरामद कर लिए. बरामदगी के बाद पुलिस अब वारदात की पूरी साजिश और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है.

दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुला राज: पांचू थाना अधिकारी ईश्वर जांगिड़ के अनुसार सोमवार को विक्रम सिंह और श्याम सुंदर को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से पुलिस ने गहन पूछताछ की. आरोपियों ने लूट की रकम सुनसान जगह छिपाने की जानकारी दी. इस आधार पर पुलिस ने मंगलवार सुबह दावां गांव की रोही में तलाशी अभियान चलाया. वहां जमीन में दबाकर रखे 46 लाख रुपए बरामद किए. पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि लूट के बाद आरोपियों ने रकम को किस तरह यहां पहुंचाया और जमीन में दबाने की योजना किसकी थी.

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कर्मचारी ने रची थी साजिश: पांचू थाना अधिकारी जांगिड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच और पूछताछ में सामने आया कि कैश मैनेजमेंट सर्विस में काम करने वाला विक्रम सिंह ही वारदात का मास्टरमाइंड था. पुलिस को आशंका है कि कैश वैन और उसमें मौजूद रकम की जानकारी विक्रम को पहले से थी. इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने वारदात की साजिश रची एवं अन्य को शामिल किया. हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है कि वारदात की प्लानिंग कब और कैसे की गई?. लूट के दौरान प्रत्येक आरोपी की क्या भूमिका रही?. पुलिस पूछताछ में सामने आए तथ्यों और अन्य साक्ष्यों का मिलान कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश को लेकर और अहम जानकारी सामने आ सकती है.