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नोखा कैश वैन से लूटे थे 51 लाख, दो आरोपियों की निशानदेही पर जमीन में दबाकर रखे 46 लाख बरामद

कैश वैन लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. अब केवल पांच लाख रुपए की बरामदगी एवं दो आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है.

The accused with the recovered amount.
बरामद राशि के साथ आरोपी (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: जिले के नोखा क्षेत्र में कैश मैनेजमेंट सर्विस की वैन से हुई 51 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस ने मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर लूटी रकम में से 46 लाख रुपए बरामद कर लिए. बरामदगी के बाद पुलिस अब वारदात की पूरी साजिश और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है.

दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुला राज: पांचू थाना अधिकारी ईश्वर जांगिड़ के अनुसार सोमवार को विक्रम सिंह और श्याम सुंदर को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से पुलिस ने गहन पूछताछ की. आरोपियों ने लूट की रकम सुनसान जगह छिपाने की जानकारी दी. इस आधार पर पुलिस ने मंगलवार सुबह दावां गांव की रोही में तलाशी अभियान चलाया. वहां जमीन में दबाकर रखे 46 लाख रुपए बरामद किए. पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि लूट के बाद आरोपियों ने रकम को किस तरह यहां पहुंचाया और जमीन में दबाने की योजना किसकी थी.

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कर्मचारी ने रची थी साजिश: पांचू थाना अधिकारी जांगिड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच और पूछताछ में सामने आया कि कैश मैनेजमेंट सर्विस में काम करने वाला विक्रम सिंह ही वारदात का मास्टरमाइंड था. पुलिस को आशंका है कि कैश वैन और उसमें मौजूद रकम की जानकारी विक्रम को पहले से थी. इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने वारदात की साजिश रची एवं अन्य को शामिल किया. हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है कि वारदात की प्लानिंग कब और कैसे की गई?. लूट के दौरान प्रत्येक आरोपी की क्या भूमिका रही?. पुलिस पूछताछ में सामने आए तथ्यों और अन्य साक्ष्यों का मिलान कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश को लेकर और अहम जानकारी सामने आ सकती है.

पांच लाख रुपए की बरामदगी बाकी: कैश वैन से कुल 51 लाख रुपए की लूट हुई थी. पुलिस अब तक 46 लाख बरामद कर चुकी. करीब 5 लाख रुपए की रकम अभी बरामद होना बाकी है. पुलिस इस शेष रकम को लेकर भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस पता लगा रही है कि बची रकम किसके पास है या उसे कहां छिपाया.दो आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं. संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ पुलिस उनके संपर्कों और आवाजाही की जानकारी जुटा रही है.

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साधुना-सारुण्डा मार्ग पर वारदात: पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त को पांचू थाना क्षेत्र के साधुना और सारुण्डा गांव के बीच कैश मैनेजमेंट सर्विस की वैन से बदमाशों ने करीब 51 लाख रुपए लूट लिए. दिनदहाड़े बड़ी वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास जानकारी जुटाई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की. इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे. इसके बाद सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस इनसे पता लगा रही है कि कैश वैन की जानकारी आरोपियों को किस स्तर तक थी और क्या वारदात से पहले रेकी की थी?.

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SECRET REVEAL AFTER ACCUSED ARREST
पांच लाख रुपए की बरामदगी बाकी
RECOVERY IN NOKHA ROBBERY CASE

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