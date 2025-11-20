ETV Bharat / state

यूपी में 1.45 करोड़ उपभोक्ताओं पर 45980 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया, अब जमा करने पर विभाग दे रहा बंपर छूट

बिल जमा कर बिजली चोरी से पाएं निदानः चेयरमैन आशीष गोयल ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता से सम्पर्क करें. उसे फोन करें और व्यक्तिगत रूप से भी उससे सम्पर्क करके योजना का लाभ लेने के लिये सहमत करें. हर उपभोक्ता तक मुनादी पहुंचाएं, सम्पर्क करें और उसे बकाये की नोटिस दें. योजना के पंफलेट और सूचना पर्ची दें. माइक्रो प्लान बनाकर हर कार्मिक एजेन्सी (फिनटेक) को इसमें लगाकर कार्य करायें. बिजली चोरी के मामलों में बताएं कि योजना के माध्यम से मुकदमा और एफआईआर का निस्तारण करायें. कोर्ट कचेहरी के चक्कर से बचें. यह योजना अत्यन्त लाभकारी है.

1 दिसंबर से शुरू हो रही योजनाः बिजली बिल राहत योजना 2025 की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जबरदस्त तैयारी करने में जुट गया है. कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने गुरुवार को योजना की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल राहत योजना कभी भुगतान न करने (नेवर पेड), लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले (लॉन्ग अनपेड) और चोरी के प्रकरणों के समाधान के लिये बहुत ही लाभकारी है. पहली बार सरचार्ज पूरा माफ और मूलधन में भी भारी छूट मिल रही है. योजना में आसान किस्तों में बकाया जमा करने की सुविधा और बिजली चोरी के मामलों में भी बड़ी राहत है. इसलिये प्रत्येक उपभोक्ता से सम्पर्क कर उसे बतायें कि वह अपना बकाया जमा कर योजना का लाभ लें.

नोटिस के साथ योजना का पंफलेट भेजेंः जिन क्षेत्रों में ज्यादा बकायेदार उपभोक्ता हैं, वहां विशेष रणनीति बनाकर कार्य करिए. ऐसे गांवों या क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से कैम्प लगाइये. वहां अधिकारी अपने साथ कार्मिकों को ले जाकर पूरे गांव के बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क कर पंजीकरण कराएं. हर पात्र उपभोक्ता के पास तीन कागज भेजा जाना है, जिसमें नोटिस, योजना की विस्तृत सरल भाषा में पंफलेट और उसके बकाये की पूरी सूचना, जिसमें वह अपने बकाये के बारे में और योजना में मिल रही सुविधा को समझकर अपना बकाया जमा करें.



सरचार्ज के साथ 25 फीसदी मूलधन नहीं जमा करना होगाः चेयरमैन आशीष गोयल ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक फीडरवाइज मुनादी और सम्पर्क की विस्तृत योजना तैयार करें और व्यापक प्रचार प्रसार करें. विद्युत उपभोक्ताओं और जन प्रतिनिधियों की लगातार मांग और जनता की सुविधा को देखते हुये नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को योजना के माध्यम से बड़ी राहत देने जा रही है. उपभोक्ता यदि एक बार में पूरा बकाया जमा करते हैं तो उन्हें बकाए पर ब्याज (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी.



किश्तों में बिल जमा करने की सुविधाः आशीष गोयल ने बताया कि यह योजना दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी. सभी श्रेणी के बिजली चोरी से संबन्धित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट दी जाएगी. इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो बिजली चोरी के विवादों में फंसे हैं. गरीब और मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं को बकाए का भुगतान मासिक किश्तों में करने की सुविधा दी गई है. उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट के साथ ही खण्ड और उपखण्ड कार्यालय, जन सेवा केन्द्र के साथ कैश काउन्टर पर पंजीकरण करा सकते हैं.



कर्मचारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशिः चेयरमैन ने कहा कि योजना में कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गयी है. अच्छा परिणाम देने वाले कार्मिकों और कलेक्शन एजेन्सियों को प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था की गई है. योजना की समाप्ति के बाद प्राप्त प्रगति के आधार पर डिस्कॉम की समीक्षा की जायेगी. सभी डिस्काम में निर्धारित मानक से ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियन्ताओं, 20 उपखण्ड अधिकारियों और 30 अवर अभियन्ताओं को प्रशस्ति-पत्र के साथ प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी. पंजीकृत नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ताओं से कलेक्शन एजेन्सी की तरफ से बकाया धनराशि का पूरा भुगतान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी. प्रोत्साहन धनराशि कलेक्शन एजेन्सी को दिए जा रहे नियमित कमीशन धनराशि के अतिरिक्त होगी. कलेक्शन एजेन्सी का मतलब है जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि और मीटर रीडर (बिलिंग एजेंसी) से है.



लखनऊ में 31000 एफआईआरः बैठक में विजिलेंस के अपर पुलिस महानिदेशक जेएन सिंह ने विजिलेंस को निर्देशित किया कि बिजली चोरी के तहत दर्ज एफआईआर प्रकरणों की सूची बनाकर एक-एक उपभोक्ता से सम्पर्क कर योजना में पंजीकरण कराएं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों की संख्या में बिजली चोरी और एफआईआर के प्रकरण हैं. सिर्फ लखनऊ में 31000 एफआईआर हैं. सभी मामले इस योजना के तहत पंजीकरण कराकर छूट का लाभ लेकर समाप्त किये जा सकते हैं. इसलिये हर विजिलेन्स कर्मी की जिम्मेदारी है कि वह एक-एक उपभोक्ता से सम्पर्क कर उसका पंजीकरण कराएं और योजना का लाभ लेकर अपना प्रकरण समाप्त करें.

24775 करोड़ रुपये सरचार्ज बाकीः प्रदेश में नेवर पेड 5412443 उपभोक्ता हैं, जिन पर मूल धनराशि के रूप में 16105 करोड़ रुपया बकाया है. लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता 9145985 हैं, जिन पर मूल धनराशि के रूप में 15100 करोड़ रुपये बकाया है. इस तरह कुल 14558428 उपभोक्ता है, जिन पर मूल धनराशि 31205 करोड़ रुपये बाकी है. सरचार्ज मिलाकर यह राशि 45980 करोड़ बनती है. 24775 करोड़ रुपये सरचार्ज के रूप में है.

