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पंजाब पुलिस में ASI भर्ती के नाम पर 31 लाख की ठगी, शाहाबाद पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

31 लाख की ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: जिले के शाहाबाद से नौकरी के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. पंजाब पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर भर्ती करवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 31 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में शाहाबाद थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. यह पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशों के तहत शाहाबाद थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू के नेतृत्व में की गई है.

महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तारः मामले की जानकारी देते हुए शाहाबाद थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि "इस धोखाधड़ी के सिलसिले में पुलिस ने सबसे पहले शर्मा सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था. आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसने इस मामले में शामिल दूसरी आरोपी रेणु बाला के नाम का खुलासा किया. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेणु बाला को भी गिरफ्तार कर लिया."