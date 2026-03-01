ETV Bharat / state

एक तरफ बेटे की हत्या का गम, दूसरी तरफ घर में 30 लाख की चोरी का सदमा

दोनों युवकों से पुलिस की पूछताछ जारी: कमरे में रखे सोना-चांदी, हीरे के जेवरात, महंगे कपड़े और 92 हजार कैश गायब हैं. घर में हुई चोरी को लेकर पीड़ित महिला ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस इस मामले में दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है.

रखवाली के लिए दो लोगों को दी थी जिम्मेदारी: दरअसल, घर के मालिक मोहन खेतान के बेटे शादी में शामिल होने बीकानेर गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई. शव को बंगाल के बागडोगरा से लेकर परिवार के सभी सदस्य अपने पैतृक गांव गए हुए थे. घर की रखवाली के लिए दो व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी थी. चोरी का आरोप इन्हीं दो स्टाफ पर है.

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में चोरी की घटना हुई है. जिले के के. हाट थाना क्षेत्र के आकाशवाणी रोड में बंद मकान में चोरों ने घुसकर लगभग 30 लाख रुपये लूट लिए . चोरों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया, जब परिवार बेटे के शव को लेकर अपने पैतृक गांव गया हुआ था.

"मेरा बेटा दिल्ली में एटीसी मैनेजर था. वह 20 तारीख को शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से बीकानेर गया हुआ था, वहां पर उसकी हत्या कर दी गई. जब उसका शव बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डा पहुंचा तो परिवार के सभी लोग शव को लेकर अपने पैतृक गांव सहरसा निकल गए और घर की देखरेख के लिए दो युवकों को छोड़ गए. हमको उन दोनों पर शक है."- मोहन खेतान, पीड़ित

घर के कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था: बेटे के हत्या का गम खत्म नहीं हुआ कि इसी बीच जानकारी मिली कि घर में चोरी हो गई है. सूचना मिलते ही पीड़ित अपने पूर्णिया निवास पहुंचे. घर के कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था. अलमीरा में रखे सोना-चांदी के जेवरात के साथ-साथ नगद रुपये गायब थे. पीड़ित ने दोनों युवकों पर चोरी का आरोप लगाया है.

बंगाल के बागडोगरा में एक घर से लाखों का सामान लूट ले गए चोर (ETV Bharat)

सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर हुआ युवकों पर शक : दोनों में से एक युवक से जब पूछताछ की गई तो वह मनगढ़ंत कहानी बनाने लगा. सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर उनके ऊपर संदेह हुआ. जिसके बाद स्थानीय पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दी गई. चोरी की घटना को लेकर स्थानीय के. हाट थाना में आवेदन दिया गया है. दोनों युवकों को संदेह के आधार पर पुलिस को सौंप दिया गया है.

इन खबरों को भी पढ़िए-