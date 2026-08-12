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ग्रेटर नोएडा में 'स्पेशल 26' की तर्ज पर 29 लाख की लूट, नकली GST अधिकारी बनकर दिया था वारदात को अंजाम

GST कंसलटेंट का अपहरण कर लूटे थे 29 लाख रुपए. पूरी रकम और सामान बरामद.

29 लाख की लूट मामले में गिरफ्तार आरोपी
29 लाख की लूट मामले में गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 9:03 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने जीएसटी कंसल्टेंट से 29 लाख रुपये की लूट मामले का बुधवार को खुलासा किया. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फिल्म 'स्पेशल 26' की तर्ज पर जीएसटी अधिकारी और पुलिसकर्मी बनकर वारदात को अंजाम दिया था. इसके साथ ही पुलिस ने लूटी गई पूरी रकम और सामान भी बरामद कर लिया है.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना 20 जुलाई को हुई थी. बिसरख थाना क्षेत्र के निवासी जीएसटी कंसल्टेंट संदीप को आरोपियों ने अपनी कार से ओवरटेक किया. खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर और जीएसटी में गड़बड़ी का आरोप लगाकर, उन्होंने संदीप को अपनी गाड़ी में बिठा लिया. इस दौरान दो आरोपी यूपी पुलिस की वर्दी में भी थे.

29 लाख की लूट पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

आरोपियों ने संदीप को कार में लगभग 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा. आरोपी संदीप को गाड़ी में बिठाकर यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर की तरफ ले गए और लखनऊ ले जाने की बात कही. डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने संदीप से 50 लाख रुपये की मांग की, जिसके बाद 29 लाख रुपये पर सहमति बनी. आरोपी वापस लौटे और पीड़ित के भाई ने उन्हें 29 लाख रुपये सौंप दिए. लेकिन, पीड़ित ने घर पहुंचकर इस घटना की सूचना पुलिस को दी.

शुरुआत में पुलिस ने जांच-पड़ताल की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. घटना के 19 दिन बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और पांच टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने अब इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें बिजनौर निवासी कशिश चौहान (मुख्य आरोपी), दिल्ली निवासी राजेश पवार, मथुरा निवासी विवेक शर्मा, देवरिया निवासी अंकित शाही और एटा निवासी अंशुल शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 लाख 50 हजार रुपये नकद, 4 लाख 50 हजार रुपये के सोने के आभूषण, पुलिस सब-इंस्पेक्टर की वर्दी, दिल्ली डिफेंस फोर्स की वर्दी और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

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