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ग्रेटर नोएडा में 'स्पेशल 26' की तर्ज पर 29 लाख की लूट, नकली GST अधिकारी बनकर दिया था वारदात को अंजाम

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना 20 जुलाई को हुई थी. बिसरख थाना क्षेत्र के निवासी जीएसटी कंसल्टेंट संदीप को आरोपियों ने अपनी कार से ओवरटेक किया. खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर और जीएसटी में गड़बड़ी का आरोप लगाकर, उन्होंने संदीप को अपनी गाड़ी में बिठा लिया. इस दौरान दो आरोपी यूपी पुलिस की वर्दी में भी थे.

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने जीएसटी कंसल्टेंट से 29 लाख रुपये की लूट मामले का बुधवार को खुलासा किया. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फिल्म 'स्पेशल 26' की तर्ज पर जीएसटी अधिकारी और पुलिसकर्मी बनकर वारदात को अंजाम दिया था. इसके साथ ही पुलिस ने लूटी गई पूरी रकम और सामान भी बरामद कर लिया है.

आरोपियों ने संदीप को कार में लगभग 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा. आरोपी संदीप को गाड़ी में बिठाकर यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर की तरफ ले गए और लखनऊ ले जाने की बात कही. डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने संदीप से 50 लाख रुपये की मांग की, जिसके बाद 29 लाख रुपये पर सहमति बनी. आरोपी वापस लौटे और पीड़ित के भाई ने उन्हें 29 लाख रुपये सौंप दिए. लेकिन, पीड़ित ने घर पहुंचकर इस घटना की सूचना पुलिस को दी.

शुरुआत में पुलिस ने जांच-पड़ताल की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. घटना के 19 दिन बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और पांच टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने अब इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें बिजनौर निवासी कशिश चौहान (मुख्य आरोपी), दिल्ली निवासी राजेश पवार, मथुरा निवासी विवेक शर्मा, देवरिया निवासी अंकित शाही और एटा निवासी अंशुल शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24 लाख 50 हजार रुपये नकद, 4 लाख 50 हजार रुपये के सोने के आभूषण, पुलिस सब-इंस्पेक्टर की वर्दी, दिल्ली डिफेंस फोर्स की वर्दी और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

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