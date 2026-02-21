लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के लिए लोन मंजूर, 2883.97 करोड़ रुपये से मिलेगी रफ्तार
यूपीएमआरसी प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर लखनऊ शहर में यात्रा को काफी आसान बनाएगा और लाखों यात्रियों को लाभ होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 10:12 PM IST
लखनऊ: वित्त मंत्रालय ने लखनऊ मेट्रो के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर दूसरे फेज के लिए 2,883.93 करोड़ रुपये के बाह्य वित्तपोषण (लोन) को मंजूरी दे दी है. लखनऊ मेट्रो के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से यह वित्तीय सहायता मिलेगी. लोन की मंजूरी मिलने के बाद यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि यह परियोजना पुराने लखनऊ में यात्रा को सुगम बनाएगी और शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगी.
मेट्रो के सेकेंड फेस के निर्माण में रफ्तार आएगी: प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि यह मंजूरी 20 फरवरी 2026 को प्रदान की गई थी. मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से बाह्य वित्तपोषण( लोन) मिल सकेगा. एनडीबी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है. भारत सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा ऋण का समर्थन किया जाएगा. पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,801.05 करोड़ रुपये है. लोन मिलने के बाद मेट्रो के सेकेंड फेस के निर्माण में रफ्तार आएगी.
स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुई चर्चा: इस प्रस्ताव पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा की गई, जिसमें नीति आयोग, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों ने भाग लिया. यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने परियोजना की विशेषताओं और वित्तपोषण संरचना का विवरण दिया.
यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा: लखनऊ मेट्रो परियोजना के चरण 1बी के तहत निर्धारित पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक बनना है. 11.165 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होंगे। इस रूट से पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में बेहतर सुधार होगा. यह कॉरिडोर चारबाग में मौजूदा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर से भी जुड़ेगा, जिससे यात्रियों के लिए सुगम इंटरचेंज संभव होगा. दोनों पेज के बनने के बाद अनुमान है कि शहर की सड़कों पर होने वाले वाहनों के दबाव को कम किया जा सकेगा.
निविदाएं जारी करने का प्लान: बाहरी वित्तपोषण (लोन) की मंजूरी से परियोजना को पूरा करने में रफ्तार मिलेगी. दो प्रमुख सिविल निर्माण परियोजनाओं के लिए निविदाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं. आने वाले महीनों में और निविदाएं जारी करने की योजना है. यूपीएमआरसी ने इससे पहले यूरोपीय निवेश बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करके लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो परियोजनाएं शुरू की हैं.
विश्वस्तरीय शहरी परिवहन मिलेगा: यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर लखनऊ शहर में यात्रा को काफी आसान बनाएगा और लाखों यात्रियों को लाभ पहुंचाएगा. उन्होंने आगे कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और उन्होंने दोहराया कि पिछली मेट्रो परियोजनाओं की तरह, यूपीएमआरसी विश्व स्तरीय शहरी परिवहन अवसंरचना के समय पर और कुशल निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है.
