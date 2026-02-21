ETV Bharat / state

लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के लिए लोन मंजूर, 2883.97 करोड़ रुपये से मिलेगी रफ्तार

पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,801.05 करोड़ रुपये. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: वित्त मंत्रालय ने लखनऊ मेट्रो के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर दूसरे फेज के लिए 2,883.93 करोड़ रुपये के बाह्य वित्तपोषण (लोन) को मंजूरी दे दी है. लखनऊ मेट्रो के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से यह वित्तीय सहायता मिलेगी. लोन की मंजूरी मिलने के बाद यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि यह परियोजना पुराने लखनऊ में यात्रा को सुगम बनाएगी और शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगी. मेट्रो के सेकेंड फेस के निर्माण में रफ्तार आएगी: प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि यह मंजूरी 20 फरवरी 2026 को प्रदान की गई थी. मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से बाह्य वित्तपोषण( लोन) मिल सकेगा. एनडीबी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है. भारत सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा ऋण का समर्थन किया जाएगा. पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5,801.05 करोड़ रुपये है. लोन मिलने के बाद मेट्रो के सेकेंड फेस के निर्माण में रफ्तार आएगी. पुराने लखनऊ में सफर होगा आसान. (Photo Credit: ETV Bharat) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुई चर्चा: इस प्रस्ताव पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा की गई, जिसमें नीति आयोग, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों ने भाग लिया. यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने परियोजना की विशेषताओं और वित्तपोषण संरचना का विवरण दिया.