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पटना का हाल देखिए.. 5 अपराधी बंदूक की नोंक पर कैश वैन को रोका.. 27 लाख लूटकर हुए फरार

पटना : बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है. मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बुधवार को CMS कंपनी की कैश वैन से अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर 27 लाख रुपये लूट लिए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ गई और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे.

पटना में 27 लाख की लूट : सूचना मिलते ही पूर्वी एसपी परिचय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का निरीक्षण किया. पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने और तकनीकी अनुसंधान के जरिए अपराधियों की पहचान करने का प्रयास तेज कर दिया गया है.

''प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि अपराधी बाइक से पहुंचे थे और उनकी संख्या करीब पांच बताई जा रही है. सभी अपराधियों ने हथियार के बल पर कैश वैन कर्मियों को डराया और बड़ी आसानी से 27 लाख रुपये लेकर फरार हो गए.''- परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना

परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना (ETV Bharat)

कैश वैन के ड्राइवर और गनमैन से पूछताछ : पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं. एसपी ने बताया कि कैश वैन का शीशा खुला हुआ था और वाहन को अंदर से लॉक भी नहीं किया गया था. ऐसे में पुलिस अब कैश वैन के ड्राइवर और गनमैन से भी गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं सुरक्षा मानकों में लापरवाही तो नहीं बरती गई.