एटा में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषणा, 16 आरोपी जा चुके हैं जेल
पुलिस अब तक दोनों पक्षों के 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:43 PM IST
एटा/महोबा: मलावन थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव के मामले में फरार चल रहे आरोपियों पर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया है. एसएसपी डॉ. इलामारन के निर्देश पर मलावन पुलिस ने आरोपी अरुण पुत्र राजपाल सिंह निवासी नूरपुर के खिलाफ यह कार्रवाई की है. इस मामले में पुलिस अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
वहीं, महोबा के कोतवाली नगर क्षेत्र मोहल्ला परगनपुरा में मंगलवार रात घर के बाहर खड़ी कार पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
मलावन थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह के अनुसार, घटना बीती 9 नवंबर की रात करीब 10 बजे की है. मलावन थाने में तैनात उपनिरीक्षक राधेश्याम पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे. इसी दौरान नूरपुर गांव में दो पक्षों के बीच फायरिंग की सूचना मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लोकेंद्र और सीताराम पक्ष के लोग आमने-सामने फायरिंग और पथराव कर रहे थे. पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, इसके बावजूद फायरिंग और गाली-गलौज जारी रही.
ताबड़तोड़ गोलियां चलने से गांव में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. सूचना पर थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौका पाकर फरार हो गया.
पुलिस ने मामले में 27 नामजद सहित 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, फायरिंग और बलवा समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इनके कब्जे से अवैध तमंचा, आठ कारतूस और पांच खोखा कारतूस बरामद किए गए थे.
मलावन थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. फरार आरोपी अरुण पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
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