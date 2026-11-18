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एटा में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषणा, 16 आरोपी जा चुके हैं जेल

मलावन थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह के अनुसार, घटना बीती 9 नवंबर की रात करीब 10 बजे की है. मलावन थाने में तैनात उपनिरीक्षक राधेश्याम पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे. इसी दौरान नूरपुर गांव में दो पक्षों के बीच फायरिंग की सूचना मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लोकेंद्र और सीताराम पक्ष के लोग आमने-सामने फायरिंग और पथराव कर रहे थे. पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, इसके बावजूद फायरिंग और गाली-गलौज जारी रही.



ताबड़तोड़ गोलियां चलने से गांव में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. सूचना पर थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौका पाकर फरार हो गया.



पुलिस ने मामले में 27 नामजद सहित 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, फायरिंग और बलवा समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इनके कब्जे से अवैध तमंचा, आठ कारतूस और पांच खोखा कारतूस बरामद किए गए थे.



मलावन थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. फरार आरोपी अरुण पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.



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