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सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 25.81 करोड़, दो चरणों की गणना पूरी

पहले चरण की गणना में 17 करोड़ 55 लाख की चढ़ावा राशि निकली थी. दूसरे चरण में 8 करोड़ 26 लाख की गणना की गई.

Temple staff counting the offering amount
चढ़ावा राशि की गणना करते मंदिर कार्मिक (Courtesy - Local Villagers)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 8:09 PM IST

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चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र श्री सांवलियाजी मंदिर में गत रविवार को खोले गए भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना का दौर जारी है. बुधवार को दूसरे चरण की गणना हुई. अब तक दो चरणों में कुल 25 करोड़ 81 लाख 46 हजार 200 रुपए की गणना हुई है. वहीं चढ़ावा राशि की गणना का अगला दौर गुरुवार को होगा..

श्री सांवलियाजी मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी एवं नायब तहसीलदार शिव शंकर पारीक ने बताया कि प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भंडार खोला जाता है. पहले चरण की गणना में 17 करोड़ 55 लाख रुपए की चढ़ावा राशि निकली थी. बुधवार सुबह दूसरे चरण की गणना शुरू की गई. बुधवार शाम होने के बाद चढ़ावा राशि की गणना का दौर पूरा हुआ. बुधवार को 08 करोड़ 26 लाख 46 हजार 200 रुपए की चढ़ावा राशि की गणना की गई. अब तीसरा चरण गुरुवार को होगा.

पढ़ें: सांवलिया सेठ भंडार की 5 चरण में पूरी हुई गणना, निकले 32.87 करोड़

प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि इस बार के भंडार की गणना के आखिरी दिन भेंट कक्ष में आई राशि के अलावा भंडार व भेंट कक्ष में चढ़ावे के रूप में आए सोने और चांदी के आभूषण का वजन भी होगा. इधर, बुधवार को हुई गणना के दौरान श्री सांवलिया मंदिर मंडल बोर्ड के चेयरमैन हजारीदास वैष्णव, सदस्य पवन तिवारी, किशनलाल अहीर व हरिराम गाडरी के अलावा कई मंदिर मंडल के कर्मचारी मौजूद रहे.

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