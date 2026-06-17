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सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 25.81 करोड़, दो चरणों की गणना पूरी

चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र श्री सांवलियाजी मंदिर में गत रविवार को खोले गए भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना का दौर जारी है. बुधवार को दूसरे चरण की गणना हुई. अब तक दो चरणों में कुल 25 करोड़ 81 लाख 46 हजार 200 रुपए की गणना हुई है. वहीं चढ़ावा राशि की गणना का अगला दौर गुरुवार को होगा..

श्री सांवलियाजी मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी एवं नायब तहसीलदार शिव शंकर पारीक ने बताया कि प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भंडार खोला जाता है. पहले चरण की गणना में 17 करोड़ 55 लाख रुपए की चढ़ावा राशि निकली थी. बुधवार सुबह दूसरे चरण की गणना शुरू की गई. बुधवार शाम होने के बाद चढ़ावा राशि की गणना का दौर पूरा हुआ. बुधवार को 08 करोड़ 26 लाख 46 हजार 200 रुपए की चढ़ावा राशि की गणना की गई. अब तीसरा चरण गुरुवार को होगा.