बिहार के निर्दलीय प्रत्याशी के पास 1.85 करोड़ जब्त, छानबीन में जुटा इनकम टैक्स

शेखपुरा के 169 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के पास से एक करोड़ 45500 रूपए ज़ब्त हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस की जांच जारी है.

पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जब्त की राशि
पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जब्त की राशि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 22, 2025 at 3:03 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 3:29 PM IST

शेखपुरा: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजार पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है. पुलिस के हाथ अवैध हथियार और अवैध राशि के मामले आ रहे हैं. इसी कड़ी में शेखपुरा के 169 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के पास से नालंदा में एक करोड़ 45500 रूपए ज़ब्त हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस की जांच जारी है.

पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जब्त की राशि : नालंदा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शेखपुरा ज़िले के निर्दलीय प्रत्याशी के पास से 55500 रुपए नगद व 5-5 लाख रुपए के 37 चेक ज़ब्त किए हैं. जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. कुल मिलाकर 1 करोड़ 85 लाख रुपए मिले हैं.

निर्दलीय प्रत्याशी को पूछताछ के बाद नगदी और चेक जब्त : घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी को पूछताछ के बाद नगदी और चेक को ज़ब्त कर लिया आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. मामला हरनौत थाना क्षेत्र पटना से शेखपुरा की ओर जाने वाली सरमेरा-बिहटा फोरलेन मार्ग की है. व्यक्ति की पहचान शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र 169 के निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार के तौर पर हुई है. भुगतान पाने वाले का अकाउंट का नंबर अंकित नहीं है. जिसे जप्ति सूची बनाकर जप्त किया गया है.

निर्दलीय प्रत्याशी के पास से बरामद 37 चेक और नगदी जब्त : हरनौत थाना अध्यक्ष अमरदीप कुमार ने बताया कि इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है. हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के पास से बरामद 37 चेक और नगदी का सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से ज़ब्त कर ली गई है. उन्होंने आगे बताया कि विजय कुमार ज़मीन कारोबार से जुड़े हैं. और वे पटना से शेखपुरा की ओर जा रहे थे. तभी वाहन चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई है.

निर्दलीय प्रत्याशी को पूछताछ के बाद नगदी और चेक जब्त
निर्दलीय प्रत्याशी को पूछताछ के बाद नगदी और चेक जब्त (ETV Bharat)

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मामले की कर रहा जांच : आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इतनी बड़ी रकम का मिलना वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के पास से यह संदेह की स्थिति बनाता है जिसको लेकर इनकम टैक्स के अधिकारी मामले का जांच में जुट गए हैं.

पुलिस का प्रदेश में लगातार चेकिंग अभियान जारी : इसके पहले भी चुनाव के मद्देनजर पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है जिसमें कई जगहों से अवैध रुपए और हथियार बरामद किए गए है हाल ही में मधुबनी में मनी एक्सचेंजर के घर से 29.97 लाख भारतीय और 64 लाख नेपाली रुपये बरामद हुए थे वहीं भोजपुर में वाहन चेकिंग में कार से 50 लाख रुपये जब्त किए गए थे.

चुनाव की तारीख नजदीक होने से हलचल तेज : आपको बताते चलें कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 का बिगुल बजते ही सियासी हलचल तेज़ हो चुकी है. पहले चरण में होने वाले चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और11 नवंबर को दूसरे चरण का वहीं 14 नवंबर को मतगणना के दिन प्रत्याशियों के भाग का फ़ैसला होना है.

मामले की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है. निर्दलीय प्रत्याशी के पास से बरामद 37 चेक और नगदी का सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से ज़ब्त कर ली गई है.-अमरदीप कुमार

Last Updated : October 22, 2025 at 3:29 PM IST

