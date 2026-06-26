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मजदूर की बेटी और ₹21 करोड़ का टर्नओवर! IT विभाग का समन देख उड़े परिवार के होश; जानें पैन-आधार चोरी का यह खौफनाक खेल

मजदूर की बेटी के नाम पर ₹20.98 करोड़ का फर्जी कारोबार ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : शहर के गिरिजाबाग मोहल्ले में रहने वाली बीए की एक छात्रा के नाम पर 20.98 करोड़ के फर्जी कारोबार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. छात्रा के पिता एक साधारण मजदूर हैं, जो रोजाना मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. आयकर विभाग चंडीगढ़ की ओर से जब छात्रा को समन आया तो परिवार के होश उड़ गए. पीड़िता का कहना है कि उसके दस्तावेज का दुरुपयोग किया गया है. मजदूर की बेटी के नाम पर ₹20.98 करोड़ का फर्जी कारोबार (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, गिरिजाबाग मोहल्ले में रहने वाली बीए की एक छात्रा रश्मि सविता को आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 131(1ए) के तहत समन जारी कर 20.98 करोड़ रुपये के कथित कारोबार और वित्तीय लेनदेन के संबंध में जवाब मांगा है. यह समन ऐसे मामलों में जारी किया जाता है, जहां आय छिपाने या वित्तीय अनियमितता की आशंका होती है. समन मिलने के बाद रश्मि के परिवार में हड़कंप मच गया. पीड़िता ने जब इस मामले की जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में उनके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर 'आरएस इंटरप्राइजेज' नाम से एक फर्म पंजीकृत की गई थी. रश्मि का कहना है कि उन्होंने न तो कभी कोई कंपनी बनाई और न ही किसी प्रकार का कारोबार किया. उन्हें इस फर्म की भी जानकारी आयकर विभाग के नोटिस मिलने के बाद हुई. कंपनी में करोड़ों रुपये का कारोबार