मजदूर की बेटी और ₹21 करोड़ का टर्नओवर! IT विभाग का समन देख उड़े परिवार के होश; जानें पैन-आधार चोरी का यह खौफनाक खेल
छात्रा के पिता एक साधारण मजदूर हैं, जो रोजाना मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 5:35 PM IST
उन्नाव : शहर के गिरिजाबाग मोहल्ले में रहने वाली बीए की एक छात्रा के नाम पर 20.98 करोड़ के फर्जी कारोबार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. छात्रा के पिता एक साधारण मजदूर हैं, जो रोजाना मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. आयकर विभाग चंडीगढ़ की ओर से जब छात्रा को समन आया तो परिवार के होश उड़ गए. पीड़िता का कहना है कि उसके दस्तावेज का दुरुपयोग किया गया है.
दरअसल, गिरिजाबाग मोहल्ले में रहने वाली बीए की एक छात्रा रश्मि सविता को आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 131(1ए) के तहत समन जारी कर 20.98 करोड़ रुपये के कथित कारोबार और वित्तीय लेनदेन के संबंध में जवाब मांगा है. यह समन ऐसे मामलों में जारी किया जाता है, जहां आय छिपाने या वित्तीय अनियमितता की आशंका होती है.
समन मिलने के बाद रश्मि के परिवार में हड़कंप मच गया. पीड़िता ने जब इस मामले की जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में उनके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर 'आरएस इंटरप्राइजेज' नाम से एक फर्म पंजीकृत की गई थी. रश्मि का कहना है कि उन्होंने न तो कभी कोई कंपनी बनाई और न ही किसी प्रकार का कारोबार किया. उन्हें इस फर्म की भी जानकारी आयकर विभाग के नोटिस मिलने के बाद हुई.
कंपनी में करोड़ों रुपये का कारोबार
बताया जा रहा है कि यह फर्म 15 जनवरी 2025 को शुरू हुई और 9 मई 2025 को बंद कर दी गई. आरोप है कि करीब पांच महीने तक उनके दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये का कारोबार किया गया, जबकि उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी.
बेहद साधारण परिवार से हैं रश्मि
रश्मि का परिवार बेहद साधारण आर्थिक स्थिति में जीवन यापन करता है. उनके पिता अजय शंकर मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाते हैं. ऐसे परिवार की बेटी के नाम करोड़ों रुपये के कारोबार का मामला सामने आने से परिजन गहरे सदमे में हैं. परिवार का कहना है कि वे इतने बड़े कारोबार की कल्पना तक करने की स्थिति में नहीं हैं.
रश्मि ने आयकर विभाग को भेजा जवाब
रश्मि ने आयकर विभाग को जवाब भेज दिया है, जिनमें उन्होंने बताया है कि कथित फर्म और उससे जुड़े किसी भी वित्तीय लेनदेन से उनका कोई संबंध नहीं है. उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर आधार और पैन कार्ड के दुरुपयोग की आशंका जताई है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर फर्जी फर्म बनाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में सीओ सदर विनी सिंह ने कहा कि इनकम टैक्स धोखाधड़ी को लेकर एक शिकायत मिली है. उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर कार्रवाई कराई जाएगी.
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