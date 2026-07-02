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मिर्जापुर में कर्मचारी से ढाई लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने टायर में मारी गोली, पुलिस ने की नाकेबंदी

मिर्जापुर : मड़िहान थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने मैजिक सवार कर्मचारियों की गाड़ी के टायर में गोलीमार कर करीब ढाई लाख रुपए लूट लिए. मिलन थ्रेड कंपनी के कर्मचारी सोनभद्र मड़िहान से कलेक्शन कर लौट रहे थे. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल ने जुट गई है.

बेला जंगल में गुरुवार की रात करीब 8 बजे बेखौफ अज्ञात पल्सर सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया. मैजिक गाड़ी से जा रहे दो कर्मचारियों की गाड़ी के टायर में गोली मारकर उन्हें रोक लिया और करीब ढाई लाख रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए.

देहात कोतवाली के लोहंदी क्षेत्र के रहने वाले सुनील यादव और छोटा मिर्जापुर कटरा कोतवाली के रहने वाले राजकुमार मिलन थ्रेड कंपनी में काम करते हैं. दोनों कर्मचारी कंपनी की वसूली के लिए सोनभद्र के घोरावल गए थे. वहां से करीब ढाई लाख रुपये की वसूली कर मड़िहान होते हुए मिर्जापुर लौट रहे थे.

बेला जंगल के रास्ते में पहले से घात लगाए पल्सर सवार दो बदमाश मैजिक गाड़ी के पहुंचने पर टायर में गोली मार दी, जिससे टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर रुक गई. बदमाशों ने कर्मचारियों से रुपयों से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए.