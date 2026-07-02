मिर्जापुर में कर्मचारी से ढाई लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने टायर में मारी गोली, पुलिस ने की नाकेबंदी
कर्मचारी मैजिक गाड़ी से कलेक्शन कर लौट रहे थे. पल्सर सवार बदमाश रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 11:11 PM IST
मिर्जापुर : मड़िहान थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने मैजिक सवार कर्मचारियों की गाड़ी के टायर में गोलीमार कर करीब ढाई लाख रुपए लूट लिए. मिलन थ्रेड कंपनी के कर्मचारी सोनभद्र मड़िहान से कलेक्शन कर लौट रहे थे. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल ने जुट गई है.
बेला जंगल में गुरुवार की रात करीब 8 बजे बेखौफ अज्ञात पल्सर सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया. मैजिक गाड़ी से जा रहे दो कर्मचारियों की गाड़ी के टायर में गोली मारकर उन्हें रोक लिया और करीब ढाई लाख रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए.
देहात कोतवाली के लोहंदी क्षेत्र के रहने वाले सुनील यादव और छोटा मिर्जापुर कटरा कोतवाली के रहने वाले राजकुमार मिलन थ्रेड कंपनी में काम करते हैं. दोनों कर्मचारी कंपनी की वसूली के लिए सोनभद्र के घोरावल गए थे. वहां से करीब ढाई लाख रुपये की वसूली कर मड़िहान होते हुए मिर्जापुर लौट रहे थे.
बेला जंगल के रास्ते में पहले से घात लगाए पल्सर सवार दो बदमाश मैजिक गाड़ी के पहुंचने पर टायर में गोली मार दी, जिससे टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर रुक गई. बदमाशों ने कर्मचारियों से रुपयों से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए.
मिलन थ्रेड कंपनी के मालिक सचिन ने बताया कि घटना में उनके दोनों कर्मचारी सुरक्षित हैं. बदमाश केवल नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हैं. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. मड़िहान थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया.
पुलिस आसपास के क्षेत्रों में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है. साथ ही संभावित मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. मड़िहान थाना प्रभारी बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि कलेक्शन कर लौट रहे कर्मचारियों से दो लोगों ने रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं. तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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