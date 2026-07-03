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कानपुर में चोरी के पैसों से गर्लफ्रेंड को 5 बार गोवा घुमाया, टक्कल गैंग के सरगना का भाई है आरोपी

आरोपी साथियों के साथ मिलकर 19 जून को स्वर्ण जयंती विहार में बंद घर से 15 लाख के जेवरात और नकदी पार कर दी थी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 9:48 PM IST

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कानपुर : बंद मकानों को निशाना बनाने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अंशू पासी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अमेठी का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी चोरी की हर बड़ी वारदात के बाद अपनी प्रेमिका के साथ हवाई सफर कर गोवा जाता था और वहां आलीशान तरीके से छुट्टियां बिताता था. पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख नकद, 632 ग्राम चांदी, एक अवैध तमंचा और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है.

यह कार्रवाई सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में 19 जून को हुई एक चोरी के मामले में की गई है. स्वर्ण जयंती विहार निवासी अनिल कुमार वर्मा के बंद घर से चोरों ने 15 लाख मूल्य के जेवरात और नकदी पार कर दी थी. पुलिस ने घटना के अनावरण के लिए तीन टीमों का गठन किया था. सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण के बाद पुलिस संदिग्ध स्कूटी के जरिए मुख्य आरोपी अंशू पासी तक पहुंचने में सफल रही.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, आरोपी अंशू पासी एक शातिर अपराधी है और वह बिधनू में चोरी के एक मामले में करीब डेढ़ साल जेल में बंद था. हाल ही में जमानत पर छूटने के बाद उसने अपने साथियों हिमांशु, गोल्डी और सागर के साथ मिलकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया. पूछताछ में आरोपी ने कुबूल किया है कि वह चोरी की रकम का इस्तेमाल महंगे शौक और अपनी गर्लफ्रेंड को गोवा घुमाने में करता था.

उसके मोबाइल से गोवा ट्रिप की कई तस्वीरें और साक्ष्य मिले हैं. इस गिरोह के अन्य तीन फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पकड़ा गया आरोपी कानपुर के कुख्यात टक्कल गैंग से जुड़ा हुआ है. इस गैंग का सरगना उसका सगा भाई गोपाल टक्कल है.

इस परिवार के चार अन्य भाई भी संगीन चोरी की वारदातों में लिप्त हैं, जिनमें से विशाल चकेरी में 70 लाख की चोरी के मामले में जेल में बंद है, दूसरा भाई इटावा के बाल सुधार गृह में है और एक भाई आकाश की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने और शेष आभूषणों की बरामदगी के प्रयास में जुटी है.

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