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एक अकाउंट, 15 करोड़ की ठगी, 205 शिकार.. देशभर में लोगों को लगाया 'चूना'

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में साइबर अपराध का एक ऐसा बड़ा नेटवर्क सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है. साइबर थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी से जुड़े मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसका बैंक खाता देशभर में साइबर फ्रॉड के पैसों के लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.

15 करोड़ की ठगी : सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ने अपना बैंक खाता महज 3 लाख 75 हजार रुपए में साइबर अपराधियों को बेच दिया था. उसी खाते के जरिए देशभर में करीब 15 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया.

पटना से मिले इनपुट के बाद खुला बड़ा खेल : मामले का खुलासा तब हुआ जब साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई पटना से बेगूसराय पुलिस को संदिग्ध बैंक खाते की जानकारी मिली. इनपुट मिलते ही साइबर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस ने फुलवड़िया थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया. पुलिस जब उसके बैंक खाते का डिटेल खंगालने लगी तो जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए.

बेगूसराय पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज (ETV Bharat)

205 लोगों को बनाया शिकार : पिछले 8 महीनों में इस खाते से जुड़े देशभर के अलग-अलग राज्यों से 205 शिकायतें दर्ज पाई गईं. हर शिकायत ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड से जुड़ी थी. शुरुआती जांच में ही यह साफ हो गया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं बल्कि एक बड़े संगठित साइबर नेटवर्क का हिस्सा है.

'म्यूल अकाउंट' बन चुका था बैंक खाता : पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सुनील कुमार का बैंक खाता साइबर अपराधियों के लिए 'म्यूल अकाउंट' के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था. साइबर अपराध की भाषा में ऐसे खातों का उपयोग ठगी की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ताकि असली अपराधियों तक पुलिस आसानी से न पहुंच सके.